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Server musicale Python estensibile che trasmette da file locali, Spotify, SoundCloud, TuneIn e altro ancora tramite un'unica interfaccia browser.

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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Mopidy

Mopidy Ã¨ un server musicale estensibile scritto in Python che collega decine di sorgenti audio dietro un'unica coda di riproduzione. Con le estensioni corrispondenti installate, puÃ² riprodurre in streaming file locali insieme a Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcast e radio Internet, esponendoli tramite API MPD, HTTP e JSON-RPC in modo che qualsiasi client MPD o frontend web possa gestire la stessa libreria.

Questo template raggruppa Mopidy insieme al popolare frontend web Iris, offrendoti un'interfaccia basata su browser per sfogliare librerie, creare code e gestire playlist da qualsiasi dispositivo. L'auto-hosting di Mopidy su un VPS mantiene le tue sorgenti musicali aggregate dietro un unico endpoint privato senza costi di abbonamento per sorgente, oltre ai provider upstream che giÃ  utilizzi.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Mopidy

Iris frontend web

L'estensione Iris integrata offre un'interfaccia utente del browser raffinata per sfogliare le fonti, accodare i brani e gestire le playlist da desktop o mobile.

Riproduzione multi-sorgente

Installa estensioni per unire Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcast e file locali in un'unica coda.

Supporto protocollo MPD

Parla il protocollo Music Player Daemon sulla porta 6600, cosÃ¬ qualsiasi client MPD come ncmpcpp, M.A.L.P. o Cantata puÃ² controllare la riproduzione.

Estensioni installabili tramite Pip

Aggiungi nuove fonti al momento del deployment tramite la variabile PIP_PACKAGES senza ricostruire l'immagine o modificare i file di configurazione.

JSON-RPC HTTP API

L'API HTTP e WebSocket completa ti permette di costruire controller personalizzati, assistenti vocali o trigger di domotica attorno allo stesso motore.

Snapcast pronto

La pipeline audio predefinita scrive in un FIFO di Snapcast, cosÃ¬ puoi sovrapporre la riproduzione multi-room sincronizzata ogni volta che ne hai bisogno.

PerchÃ© eseguire Mopidy su Hostinger

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