Distribuisci Mopidy con installazione in un clic.
Server musicale Python estensibile che trasmette da file locali, Spotify, SoundCloud, TuneIn e altro ancora tramite un'unica interfaccia browser.
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Cosa puoi costruire con Mopidy
Mopidy Ã¨ un server musicale estensibile scritto in Python che collega decine di sorgenti audio dietro un'unica coda di riproduzione. Con le estensioni corrispondenti installate, puÃ² riprodurre in streaming file locali insieme a Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcast e radio Internet, esponendoli tramite API MPD, HTTP e JSON-RPC in modo che qualsiasi client MPD o frontend web possa gestire la stessa libreria.
Questo template raggruppa Mopidy insieme al popolare frontend web Iris, offrendoti un'interfaccia basata su browser per sfogliare librerie, creare code e gestire playlist da qualsiasi dispositivo. L'auto-hosting di Mopidy su un VPS mantiene le tue sorgenti musicali aggregate dietro un unico endpoint privato senza costi di abbonamento per sorgente, oltre ai provider upstream che giÃ utilizzi.
FunzionalitÃ principali di Mopidy
Iris frontend web
L'estensione Iris integrata offre un'interfaccia utente del browser raffinata per sfogliare le fonti, accodare i brani e gestire le playlist da desktop o mobile.
Riproduzione multi-sorgente
Installa estensioni per unire Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcast e file locali in un'unica coda.
Supporto protocollo MPD
Parla il protocollo Music Player Daemon sulla porta 6600, cosÃ¬ qualsiasi client MPD come ncmpcpp, M.A.L.P. o Cantata puÃ² controllare la riproduzione.
Estensioni installabili tramite Pip
Aggiungi nuove fonti al momento del deployment tramite la variabile PIP_PACKAGES senza ricostruire l'immagine o modificare i file di configurazione.
JSON-RPC HTTP API
L'API HTTP e WebSocket completa ti permette di costruire controller personalizzati, assistenti vocali o trigger di domotica attorno allo stesso motore.
Snapcast pronto
La pipeline audio predefinita scrive in un FIFO di Snapcast, cosÃ¬ puoi sovrapporre la riproduzione multi-room sincronizzata ogni volta che ne hai bisogno.
PerchÃ© eseguire Mopidy su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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