Distribuisci Phoenix con 1 click.
Piattaforma di osservabilitÃ AI open-source per il tracciamento, la valutazione e il monitoraggio di applicazioni LLM e agenti AI in produzione.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Phoenix
Phoenix Ã¨ una piattaforma di osservabilitÃ AI open-source creata da Arize AI per i team che sviluppano applicazioni con modelli linguistici di grandi dimensioni, agenti e pipeline di recupero. Cattura ogni traccia prodotta dalla tua applicazione tramite la strumentazione standard OpenTelemetry, evidenziando latenza, utilizzo dei token e qualitÃ della risposta in modo che gli ingegneri possano individuare le regressioni prima che raggiungano i clienti. Con integrazioni pronte all'uso per LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic e la maggior parte degli altri framework AI, Phoenix si inserisce nelle pipeline esistenti senza riscrivere il codice.
L'auto-hosting di Phoenix sul tuo VPS mantiene prompt, output del modello e contesto di recupero su un'infrastruttura che controlli. Non ci sono costi per traccia o vincoli di residenza dei dati â€” archivia tutta la telemetria che il tuo disco consente.
FunzionalitÃ principali di Phoenix
Tracciamento OpenTelemetry
Cattura l'intero albero di esecuzione di ogni chiamata LLM, invocazione di strumenti e passaggio di recupero utilizzando il protocollo OTLP standard.
Quadro di valutazione
Esegui LLM-as-a-judge e valutatori basati su codice attraverso i dataset per valutare la qualitÃ delle risposte e individuare le regressioni prima del deployment.
Prompt playground
Itera sui prompt fianco a fianco tra modelli e parametri senza toccare il codice dell'applicazione o ridistribuire.
Integrazioni Framework
Strumentazione drop-in per LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock e Vertex AI.
Esperimenti sui dataset
Crea dataset da tracce di produzione e riproducili rispetto a nuove versioni di prompt o di modello per confrontare gli output.
Analisi di embedding
Ispeziona la qualitÃ del recupero con visualizzazioni di embedding che evidenziano la deriva, i cluster e i risultati a bassa rilevanza.
PerchÃ© eseguire Phoenix su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .