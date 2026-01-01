Distribuisci Kavita con un click.
Biblioteca digitale self-hosted per fumetti, manga, light novel ed ebook con lettori dedicati e supporto multi-utente.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Kavita
Kavita Ã¨ un gestore di libreria digitale self-hosted ricco di funzionalitÃ che supporta i formati CBZ, CBR, EPUB, PDF e tutti i principali formati di fumetti ed ebook. Scansiona e cataloga automaticamente i tuoi media con estrazione automatica dei metadati, e fornisce interfacce di lettura dedicate ottimizzate per ogni tipo di contenuto â€” inclusi layout a doppia pagina per fumetti, flusso manga da destra a sinistra e scorrimento continuo Webtoon.
Ospitare Kavita sul tuo VPS rende la tua intera collezione disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da qualsiasi dispositivo senza dipendere dal tempo di attivitÃ dell'hardware di casa. Il supporto multi-utente con permessi basati sui ruoli consente alle famiglie di condividere una libreria con controlli di accesso appropriati all'etÃ , mentre il supporto OPDS significa che qualsiasi app di lettura compatibile puÃ² connettersi al tuo server.
FunzionalitÃ principali di Kavita
Supporto Formato Universale
Leggi file CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF ed EPUB con rilevamento automatico del formato e rendering ottimizzato per ogni tipo di file.
Lettori specializzati
ModalitÃ di lettura dedicate per fumetti, manga (da destra a sinistra), ebook e lo scorrimento Webtoon si adattano automaticamente a ogni tipo di contenuto.
Librerie multi-utente
Crea account utente illimitati con ruoli di amministratore, bibliotecario e lettore, e controlli per la restrizione dell'etÃ per una navigazione sicura per la famiglia.
Metadati intelligenti
Kavita+ si connette a Comic Vine, AniList e altri fornitori per arricchire automaticamente la tua libreria con copertine, descrizioni e informazioni sul creatore.
Supporto OPDS e Tachiyomi
Accedi alla tua libreria tramite qualsiasi app compatibile con OPDS o l'estensione Tachiyomi su Android, offrendoti flessibilitÃ nel modo in cui leggi.
PerchÃ© eseguire Kavita su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .