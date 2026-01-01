Distribuisci mStream con 1 click.
Leggero server di streaming musicale self-hosted con un lettore web pulito e app mobili native.
Scegli un piano VPS per mStream
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con mStream
mStream Ã¨ un server di streaming musicale leggero, basato su Node.js, focalizzato sul portare la tua collezione online con una configurazione minima. Basta inserire la tua musica nel volume della libreria e mStream la scansiona, indicizza e serve automaticamente tramite un web player pulito e reattivo â€” oltre ad app native per iOS e Android che utilizzano la stessa API di backend per l'ascolto offline e la riproduzione senza interruzioni su mobile.
L'auto-hosting di mStream su un VPS ti offre un accesso privato e sempre attivo alla tua libreria musicale da qualsiasi dispositivo, senza i limiti di archiviazione, i limiti di dispositivi o i continui cambiamenti di licenza dei servizi di streaming commerciali. La modalitÃ pubblica predefinita privilegia l'usabilitÃ immediata; gli account per utente possono essere aggiunti tramite l'interfaccia utente di amministrazione una volta che decidi di esporre il server pubblicamente.
FunzionalitÃ principali di mStream
Libreria di rilascio e streaming
Aggiungi file alla cartella musica e mStream li rileva automaticamente â€” nessun passaggio di importazione manuale, nessuno scanner della libreria multimediale da configurare prima.
App mobili native
Le app ufficiali per iOS e Android si connettono al tuo server per la riproduzione offline, transizioni senza interruzioni e transcodifica ottimizzata per la rete cellulare.
Conti multiutente
Gli account opzionali per utente con controllo degli accessi per libreria consentono alle famiglie di condividere un server senza unire le collezioni musicali.
Lettore web reattivo
Lettore HTML5 moderno che funziona fluidamente su browser desktop e mobile con playlist, ricerca, copertine degli album e riproduzione casuale.
UI di amministrazione per l'ottimizzazione
L'interfaccia di amministrazione live controlla il toggle della modalitÃ pubblica, i caricamenti, le modifiche ai file e il blocco dell'account senza riavviare il server.
PerchÃ© eseguire mStream su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .