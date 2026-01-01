Distribuisci Transmute con installazione in un clic.
Convertitore di file incentrato sulla privacy che trasforma documenti, immagini, audio e video senza caricarli su server di terze parti.
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Cosa puoi costruire con Transmute
Transmute Ã¨ un convertitore di file che privilegia la privacy e che trasforma documenti, immagini, audio e video tra diversi formati tramite un'interfaccia web pulita. I file vengono elaborati dalla tua istanza self-hosted anzichÃ© da un servizio cloud anonimo, quindi il materiale sensibile non lascia mai l'infrastruttura che controlli e non ci sono limiti di caricamento, watermark o costi per conversione.
L'hosting di Transmute su un VPS offre ai team uno strumento di conversione privato, sempre disponibile e raggiungibile da qualsiasi browser. Ãˆ un'alternativa pratica ai convertitori online supportati da pubblicitÃ che raccolgono dati, rendendolo adatto a organizzazioni con requisiti rigorosi di gestione dei dati o a chiunque desideri semplicemente la conversione di formati senza consegnare i file a terzi.
FunzionalitÃ principali di Transmute
Conversione incentrata sulla privacy
I file vengono elaborati interamente sulla tua istanza self-hosted, quindi i documenti sensibili e i media non raggiungono mai un server di terze parti.
Supporto multi-formato
Converti tra formati di documenti, immagini, audio e video da un'unica interfaccia senza installare software desktop.
Nessun limite di caricamento
Il self-hosting rimuove i limiti di dimensione dei file e le filigrane imposti dai servizi di conversione online gratuiti.
Interfaccia basata su browser
Trascina, rilascia e converti da qualsiasi browser con un'interfaccia semplice che non richiede alcun account per iniziare.
Piena proprietÃ dei dati
Esegui il servizio sul tuo VPS per mantenere il controllo completo su dove i file sono archiviati e per quanto tempo vengono conservati.
PerchÃ© eseguire Transmute su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .