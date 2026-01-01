Mayan EDMS Ã¨ un sistema di gestione documentale gratuito, open-source e di livello enterprise che acquisisce, archivia, organizza e recupera i documenti della tua organizzazione tramite un'interfaccia web pulita. Costruito su Django e utilizzato in organizzazioni sanitarie, legali, governative e finanziarie in tutto il mondo, Mayan offre OCR, ricerca full-text, workflow automatizzati, controllo degli accessi basato sui ruoli granulare, cronologia delle versioni e archivi basati su metadati â€” funzionalitÃ tipicamente presenti nei prodotti DMS commerciali che costano migliaia di dollari per licenza.

L'auto-hosting di Mayan EDMS sul tuo VPS mantiene ogni documento, log di audit e workflow all'interno della tua infrastruttura anzichÃ© passare attraverso un SaaS di terze parti. I documenti sono archiviati crittografati a riposo, e il ricco sistema di permessi ti consente di separare la visibilitÃ tra dipartimenti, clienti o ambiti di conformitÃ .