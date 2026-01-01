Distribuisci Mayan EDMS con installazione in un click.
Gestione documentale aziendale open source con OCR, ricerca full-text, flussi di lavoro, permessi basati sui ruoli e controllo di versione.
Scegli un piano VPS per Mayan EDMS
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Mayan EDMS
Mayan EDMS Ã¨ un sistema di gestione documentale gratuito, open-source e di livello enterprise che acquisisce, archivia, organizza e recupera i documenti della tua organizzazione tramite un'interfaccia web pulita. Costruito su Django e utilizzato in organizzazioni sanitarie, legali, governative e finanziarie in tutto il mondo, Mayan offre OCR, ricerca full-text, workflow automatizzati, controllo degli accessi basato sui ruoli granulare, cronologia delle versioni e archivi basati su metadati â€” funzionalitÃ tipicamente presenti nei prodotti DMS commerciali che costano migliaia di dollari per licenza.
L'auto-hosting di Mayan EDMS sul tuo VPS mantiene ogni documento, log di audit e workflow all'interno della tua infrastruttura anzichÃ© passare attraverso un SaaS di terze parti. I documenti sono archiviati crittografati a riposo, e il ricco sistema di permessi ti consente di separare la visibilitÃ tra dipartimenti, clienti o ambiti di conformitÃ .
FunzionalitÃ principali di Mayan EDMS
OCR e ricerca full-text
L'OCR integrato estrae il testo da PDF e immagini scansionati, indicizzando ogni parola per una ricerca istantanea a testo completo nell'intera libreria di documenti.
Flussi di lavoro automatizzati
Definire flussi di lavoro di approvazione a piÃ¹ fasi con routing condizionale, revisione parallela e azioni attivate sulle transizioni di stato dei documenti.
Autorizzazioni basate sui ruoli
Il controllo degli accessi granulare a livello di documento, archivio e tipo di metadati consente di separare la visibilitÃ per dipartimento, cliente o ambito di conformitÃ .
Archivi e metadati
Organizza i documenti in armadi gerarchici con campi di metadati personalizzati, regole di archiviazione intelligenti e filtraggio basato su tag per un recupero rapido.
Cronologia delle versioni e registro di controllo
Ogni caricamento, modifica, commento e visualizzazione Ã¨ versionato e controllato, fornendo una catena di custodia completa per la conformitÃ e i requisiti normativi.
REST API e integrazioni
Il sistema completo di API REST e webhook rende semplice integrare Mayan con i CRM, gli ERP e le piattaforme di firma elettronica esistenti.
PerchÃ© eseguire Mayan EDMS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .