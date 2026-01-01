Distribuisci Microcks con installazione in un click.
Piattaforma in incubazione CNCF per il mocking di API e il testing di contratti su REST, GraphQL, gRPC e AsyncAPI.
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Cosa puoi costruire con Microcks
Microcks Ã¨ una piattaforma open source, cloud-native per la simulazione e il testing di API su ogni protocollo principale â€” REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP e AsyncAPI. Piuttosto che mantenere stub scritti a mano, i team importano i loro contratti API esistenti e Microcks genera automaticamente simulazioni realistiche che rispecchiano il comportamento reale del servizio, accelerando lo sviluppo senza attendere i team di backend.
Come progetto in incubazione CNCF, Microcks Ã¨ costruito per l'integrazione CI/CD e si inserisce naturalmente nelle pipeline DevOps. L'auto-hosting sul tuo VPS ti dÃ il pieno controllo sui tuoi dati di test API, elimina le dipendenze SaaS esterne e ti permette di simulare servizi interni che le piattaforme di testing cloud non possono mai raggiungere.
FunzionalitÃ principali di Microcks
Simulazione di API multi-protocollo
Simula servizi REST, GraphQL, gRPC, SOAP e AsyncAPI da un'unica piattaforma â€” non sono necessari strumenti separati per ciascun protocollo.
Test basato su contratto
Importa specifiche OpenAPI, AsyncAPI, Postman o gRPC e verifica automaticamente che le tue implementazioni siano conformi ai contratti concordati nelle pipeline CI/CD.
Generazione di risposte dinamiche
Usa la creazione di template ed espressioni nelle risposte simulate per generare dati realistici e vari invece di dati statici, migliorando la copertura dei test.
Integrazione della pipeline CI/CD
Il supporto nativo per GitHub Actions, Jenkins e Tekton ti consente di eseguire test di conformitÃ automaticamente su ogni commit senza intervento manuale.
Importazione della collezione Postman
Riutilizza le tue collezioni Postman esistenti come definizioni mock e suite di test, proteggendo l'investimento che il tuo team ha giÃ fatto nella documentazione API.
PerchÃ© eseguire Microcks su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .