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Motore di previsione AI che utilizza una simulazione di intelligenza collettiva multi-agente per prevedere risultati sociali e di mercato nel mondo reale.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con MiroFish

MiroFish Ã¨ un motore di previsione AI basato sul framework di simulazione multi-agente OASIS. Costruisce mondi digitali paralleli popolati da migliaia di agenti AI, ciascuno con personalitÃ  indipendenti, memoria a lungo termine alimentata da Zep Cloud e logica comportamentale. Gli utenti possono iniettare eventi del mondo reale come dati iniziali e osservare come rispondono le popolazioni simulate â€” producendo previsioni di risultati per le tendenze dei social media, i movimenti di mercato e gli impatti delle politiche.

L'auto-hosting di MiroFish ti offre una capacitÃ  di calcolo dedicata per simulazioni ad alta intensitÃ  di risorse e mantiene l'intelligence aziendale sensibile, i segnali finanziari e l'analisi pre-rilascio interamente all'interno della tua infrastruttura. Mantieni inoltre il pieno controllo sulla selezione del provider LLM e sull'ottimizzazione dei costi.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di MiroFish

Simulazione Multi-agente

Migliaia di agenti AI con personalitÃ  uniche e memoria persistente interagiscono in mondi digitali paralleli, producendo dinamiche sociali emergenti.

Modellazione di Piattaforme Social

Simula ambienti simili a Twitter e Reddit con pubblicazione, commenti, follower e ripubblicazione per rispecchiare il comportamento reale della piattaforma.

Controlli Vista dall'alto

Inietta variabili ed eventi di ultime notizie da una prospettiva divina per osservare come la popolazione simulata reagisce in tempo reale.

Report automatizzati

I rapporti di analisi generati dall'AI riassumono i risultati delle simulazioni e le previsioni, riducendo l'interpretazione manuale delle interazioni complesse tra agenti.

Backend LLM Flessibile

Funziona con OpenAI o qualsiasi provider compatibile con l'API OpenAI, permettendoti di scambiare i modelli per bilanciare la qualitÃ  della simulazione rispetto al costo.

PerchÃ© eseguire MiroFish su Hostinger

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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