MiroFish Ã¨ un motore di previsione AI basato sul framework di simulazione multi-agente OASIS. Costruisce mondi digitali paralleli popolati da migliaia di agenti AI, ciascuno con personalitÃ indipendenti, memoria a lungo termine alimentata da Zep Cloud e logica comportamentale. Gli utenti possono iniettare eventi del mondo reale come dati iniziali e osservare come rispondono le popolazioni simulate â€” producendo previsioni di risultati per le tendenze dei social media, i movimenti di mercato e gli impatti delle politiche.

L'auto-hosting di MiroFish ti offre una capacitÃ di calcolo dedicata per simulazioni ad alta intensitÃ di risorse e mantiene l'intelligence aziendale sensibile, i segnali finanziari e l'analisi pre-rilascio interamente all'interno della tua infrastruttura. Mantieni inoltre il pieno controllo sulla selezione del provider LLM e sull'ottimizzazione dei costi.