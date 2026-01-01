Distribuisci OpenEMR con installazione in un click.
Sistema open source di cartelle cliniche elettroniche e di gestione dello studio medico, utilizzato da cliniche e operatori sanitari in tutto il mondo.
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Cosa puoi costruire con OpenEMR
OpenEMR Ã¨ il sistema open source di cartelle cliniche elettroniche (EHR) e di gestione dello studio medico piÃ¹ ampiamente adottato al mondo. Progettato per piccole cliniche e grandi organizzazioni sanitarie, fornisce una suite completa di strumenti per la registrazione dei pazienti, la documentazione clinica, la pianificazione, la fatturazione e la reportistica, il tutto all'interno di un'unica piattaforma self-hosted.
L'auto-hosting di OpenEMR sul tuo VPS ti dÃ il pieno controllo sui dati sensibili dei pazienti, garantendo la conformitÃ alle normative sulla privacy e mantenendo le cartelle cliniche su un'infrastruttura di tua proprietÃ . Senza costi di licenza per utente e con una comunitÃ globale attiva, OpenEMR Ã¨ un'alternativa comprovata ai costosi sistemi EHR proprietari.
FunzionalitÃ principali di OpenEMR
Gestione delle cartelle cliniche dei pazienti
Archivia e recupera le cartelle cliniche complete dei pazienti, inclusi dati demografici, anamnesi, risultati di laboratorio, prescrizioni e note cliniche, in un registro strutturato.
Pianificazione appuntamenti
Gestisci i calendari dei professionisti, gli appuntamenti dei pazienti e le visite ricorrenti con un pianificatore multi-risorsa che gestisce piÃ¹ professionisti e sedi.
Fatturazione e codifica
Genera richieste di risarcimento assicurativo con supporto per la codifica ICD-10 e CPT, traccia i pagamenti e gestisci le rimesse per ridurre il sovraccarico amministrativo di fatturazione.
Supporto decisionale clinico
Visualizza avvisi di interazione farmacologica, allerte allergiche e promemoria per la cura preventiva al momento dell'assistenza per supportare decisioni cliniche piÃ¹ sicure.
Prescrizione elettronica e laboratori
Invia le prescrizioni elettronicamente alle farmacie e ricevi i risultati di laboratorio strutturati direttamente nelle cartelle cliniche dei pazienti senza reinserimento manuale.
PerchÃ© eseguire OpenEMR su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .