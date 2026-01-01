Distribuisci ExpenseOwl con installazione in un clic.
Tracker di spese leggero e self-hosted con grafici della dashboard, gestione delle categorie e importazione/esportazione CSV â€” nessun database richiesto.
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Cosa puoi costruire con ExpenseOwl
ExpenseOwl Ã¨ un'applicazione minima self-hosted per il tracciamento delle spese che memorizza tutti i dati in file JSON locali senza la necessitÃ di un database esterno. Fornisce una dashboard pulita con grafici a torta e riepiloghi del flusso di cassa, una tabella delle spese ordinabile per la revisione delle voci, e un pannello delle impostazioni per la gestione di categorie, valuta e importazione/esportazione dei dati.
L'auto-hosting di ExpenseOwl sul tuo VPS significa che i tuoi registri finanziari personali non lasciano mai la tua infrastruttura. Il design leggero si implementa in pochi secondi senza alcun servizio di database da mantenere, rendendolo uno dei modi piÃ¹ semplici per assumere la piena proprietÃ dei tuoi dati finanziari personali.
FunzionalitÃ principali di ExpenseOwl
Pannello di controllo delle spese
I grafici a torta e i riepiloghi del flusso di cassa offrono una panoramica visiva immediata dei modelli di spesa in tutte le categorie monitorate.
Gestione delle categorie
Definisci e modifica le categorie di spesa personalizzate nel pannello delle impostazioni per adattarle al tuo sistema di budget personale o familiare.
Importazione ed esportazione CSV
Importa ed esporta dati da ExpenseOwl utilizzando file CSV â€” utile per importare la cronologia da altre app o creare backup portatili.
Nessun database richiesto
Tutti i dati delle spese sono archiviati in file JSON locali sul volume denominato, quindi non c'Ã¨ alcun servizio Postgres o MySQL da configurare o mantenere.
Supporto PWA
Installa ExpenseOwl come Progressive Web App su desktop o mobile per un'esperienza simile a quella di un'app nativa direttamente dal browser.
PerchÃ© eseguire ExpenseOwl su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .