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Tracker di spese leggero e self-hosted con grafici della dashboard, gestione delle categorie e importazione/esportazione CSV â€” nessun database richiesto.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con ExpenseOwl

ExpenseOwl Ã¨ un'applicazione minima self-hosted per il tracciamento delle spese che memorizza tutti i dati in file JSON locali senza la necessitÃ  di un database esterno. Fornisce una dashboard pulita con grafici a torta e riepiloghi del flusso di cassa, una tabella delle spese ordinabile per la revisione delle voci, e un pannello delle impostazioni per la gestione di categorie, valuta e importazione/esportazione dei dati.

L'auto-hosting di ExpenseOwl sul tuo VPS significa che i tuoi registri finanziari personali non lasciano mai la tua infrastruttura. Il design leggero si implementa in pochi secondi senza alcun servizio di database da mantenere, rendendolo uno dei modi piÃ¹ semplici per assumere la piena proprietÃ  dei tuoi dati finanziari personali.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di ExpenseOwl

Pannello di controllo delle spese

I grafici a torta e i riepiloghi del flusso di cassa offrono una panoramica visiva immediata dei modelli di spesa in tutte le categorie monitorate.

Gestione delle categorie

Definisci e modifica le categorie di spesa personalizzate nel pannello delle impostazioni per adattarle al tuo sistema di budget personale o familiare.

Importazione ed esportazione CSV

Importa ed esporta dati da ExpenseOwl utilizzando file CSV â€” utile per importare la cronologia da altre app o creare backup portatili.

Nessun database richiesto

Tutti i dati delle spese sono archiviati in file JSON locali sul volume denominato, quindi non c'Ã¨ alcun servizio Postgres o MySQL da configurare o mantenere.

Supporto PWA

Installa ExpenseOwl come Progressive Web App su desktop o mobile per un'esperienza simile a quella di un'app nativa direttamente dal browser.

PerchÃ© eseguire ExpenseOwl su Hostinger

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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