RabbitMQ Ã¨ il message broker open source standard de facto, che implementa AMQP insieme al supporto per MQTT, STOMP e altri protocolli. Disaccoppia produttori e consumatori in modo che i messaggi si mettano in coda in sicurezza quando i destinatari non sono disponibili e vengano consegnati in modo affidabile quando si riconnettono â€” eliminando la fragilitÃ delle chiamate API dirette tra i servizi.

L'auto-hosting di RabbitMQ elimina i prezzi per messaggio e il vendor lock-in, mantiene gli eventi aziendali sensibili all'interno della tua infrastruttura e ti offre il pieno controllo sulle configurazioni delle code, sulle regole di routing e sulle politiche di conservazione dei dati. L'interfaccia utente di gestione integrata fornisce visibilitÃ in tempo reale sui flussi di messaggi, sulla profonditÃ delle code e sulle prestazioni dei consumatori senza strumenti di monitoraggio esterni.