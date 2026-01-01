Distribuisci RabbitMQ con un click.
Message broker AMQP open source per una messaggistica asincrona affidabile tra componenti di applicazioni distribuite.
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Cosa puoi costruire con RabbitMQ
RabbitMQ Ã¨ il message broker open source standard de facto, che implementa AMQP insieme al supporto per MQTT, STOMP e altri protocolli. Disaccoppia produttori e consumatori in modo che i messaggi si mettano in coda in sicurezza quando i destinatari non sono disponibili e vengano consegnati in modo affidabile quando si riconnettono â€” eliminando la fragilitÃ delle chiamate API dirette tra i servizi.
L'auto-hosting di RabbitMQ elimina i prezzi per messaggio e il vendor lock-in, mantiene gli eventi aziendali sensibili all'interno della tua infrastruttura e ti offre il pieno controllo sulle configurazioni delle code, sulle regole di routing e sulle politiche di conservazione dei dati. L'interfaccia utente di gestione integrata fornisce visibilitÃ in tempo reale sui flussi di messaggi, sulla profonditÃ delle code e sulle prestazioni dei consumatori senza strumenti di monitoraggio esterni.
FunzionalitÃ principali di RabbitMQ
Routing flessibile di scambio
Gli scambi direct, topic, fanout e headers ti consentono di instradare i messaggi esattamente ai consumatori che ne hanno bisogno con zero codice di routing boilerplate.
Consegna Affidabile
Le conferme del publisher e i riconoscimenti del consumer assicurano che ogni messaggio venga elaborato almeno una volta, con le code di messaggi non recapitabili che catturano i messaggi falliti per un nuovo tentativo.
Gestione UI
La dashboard basata su browser mostra le profonditÃ delle code in tempo reale, le frequenze dei messaggi e lo stato delle connessioni, cosÃ¬ puoi monitorare e risolvere i problemi senza accesso CLI.
Supporto per piÃ¹ protocolli
Il supporto per AMQP, MQTT e STOMP significa che qualsiasi servizio â€” dispositivo IoT, app mobile o microservizio â€” puÃ² pubblicare e consumare messaggi con una libreria client nativa.
Code di prioritÃ
Assegna livelli di prioritÃ ai messaggi in modo che le attivitÃ urgenti vengano elaborate prima dei lavori in background di routine senza dover costruire un'infrastruttura di coda separata.
PerchÃ© eseguire RabbitMQ su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
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