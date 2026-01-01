Installa Photoview con 1 click.
Galleria fotografica self-hosted che rispecchia la struttura del tuo filesystem e non modifica mai i tuoi file originali.
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Cosa puoi costruire con Photoview
Photoview Ã¨ una galleria fotografica veloce e self-hosted, creata per fotografi e famiglie che desiderano avere i loro ricordi su un'infrastruttura che controllano. Legge direttamente dalla tua struttura di directory esistente â€” nessun processo di importazione, nessuna riorganizzazione dei file â€” e genera automaticamente miniature e anteprime sul tuo server.
A differenza dei servizi fotografici cloud, Photoview mantiene i tuoi originali intatti e privati. File RAW, metadati EXIF, coordinate GPS e riconoscimento facciale funzionano tutti senza inviare una singola foto a un servizio di terze parti. Ogni utente ottiene il proprio percorso di libreria, rendendolo adatto a famiglie o piccoli team che condividono un unico server.
FunzionalitÃ principali di Photoview
Album specchiati nel filesystem
La tua struttura di directory esistente diventa automaticamente la tua struttura di album â€” nessun import, nessuna riorganizzazione, nessun vincolo.
Supporto file RAW
Consente di navigare e visualizzare in anteprima in modo nativo i formati RAW della fotocamera tramite Darktable, in modo che i fotografi possano vedere la loro libreria completa senza conversione.
Riconoscimento facciale
Rileva e raggruppa automaticamente le foto della stessa persona, rendendo facile trovare tutte le foto di un individuo specifico tra migliaia di immagini.
Metadati EXIF e GPS
Visualizza le impostazioni della fotocamera, i dati dell'obiettivo e le informazioni sulla posizione per ogni foto, con una visualizzazione mappa opzionale alimentata da Mapbox.
Condivisione sicura
Genera link di condivisione pubblici per singole foto o album completi, con protezione tramite password opzionale per un accesso esterno controllato.
Librerie multi-utente
Ogni account utente corrisponde al proprio percorso di directory sul server, mantenendo i membri della famiglia o i collaboratori su librerie separate da una singola istanza.
PerchÃ© eseguire Photoview su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .