Percona Monitoring and Management (PMM) è una piattaforma gratuita e open-source, appositamente creata per l'osservabilità dei database. Raccoglie metriche, analisi delle query e dati sulle prestazioni da MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB e ProxySQL, quindi visualizza tutto in dashboard Grafana predefinite con un'analisi approfondita per singola query. PMM include un motore Query Analytics (QAN) integrato che individua le query lente, spiega i piani di esecuzione e traccia le impronte digitali delle query nel tempo, fornendo ai DBA la visibilità di cui hanno bisogno per ottimizzare le prestazioni senza strumenti di terze parti.

L'auto-hosting di PMM sul tuo VPS mantiene le credenziali sensibili del database e i dati delle query interamente all'interno della tua infrastruttura. Non ci sono costi per host, costi di uscita dal cloud e nessun blocco del fornitore (vendor lock-in), solo il pieno controllo sui periodi di conservazione, le soglie di avviso e la personalizzazione della dashboard.