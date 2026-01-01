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Processori AMD EPYC
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Percona PMM

Percona Monitoring and Management (PMM) è una piattaforma gratuita e open-source, appositamente creata per l'osservabilità dei database. Raccoglie metriche, analisi delle query e dati sulle prestazioni da MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB e ProxySQL, quindi visualizza tutto in dashboard Grafana predefinite con un'analisi approfondita per singola query. PMM include un motore Query Analytics (QAN) integrato che individua le query lente, spiega i piani di esecuzione e traccia le impronte digitali delle query nel tempo, fornendo ai DBA la visibilità di cui hanno bisogno per ottimizzare le prestazioni senza strumenti di terze parti.

L'auto-hosting di PMM sul tuo VPS mantiene le credenziali sensibili del database e i dati delle query interamente all'interno della tua infrastruttura. Non ci sono costi per host, costi di uscita dal cloud e nessun blocco del fornitore (vendor lock-in), solo il pieno controllo sui periodi di conservazione, le soglie di avviso e la personalizzazione della dashboard.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Percona PMM

Supporto multi-database

Monitora MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB e ProxySQL da un'unica interfaccia senza dover implementare stack di monitoraggio separati per tipo di database.

Analisi delle interrogazioni

Identifica e analizza le query più lente e che richiedono più risorse con analisi dei piani di esecuzione e tracciamento storico delle impronte digitali.

Dashboard predefinite

Decine di dashboard Grafana sono disponibili di serie, coprendo gli interni di InnoDB, il ritardo di replica, l'oplog di MongoDB e l'attività di vacuum di PostgreSQL.

Alerting integrato

Definisci avvisi basati su soglie per il ritardo di replica, l'utilizzo del disco, le query lente e la saturazione delle connessioni con Percona Alerting integrato.

Consulenti per le minacce alla sicurezza

I controlli di sicurezza automatizzati del database segnalano rischi di configurazione come autenticazione mancante, password deboli e interfacce di amministrazione esposte.

Controllo della conservazione dei dati

Configura i periodi di conservazione delle metriche e la risoluzione in modo indipendente per bilanciare l'utilizzo dello storage con la granularità necessaria per la pianificazione della capacità.

Perché eseguire Percona PMM su Hostinger

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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