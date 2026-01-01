Distribuisci Percona PMM con installazione in un click.
Piattaforma open source di monitoraggio e gestione di database che supporta MySQL, PostgreSQL, MongoDB e altro ancora.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) è una piattaforma gratuita e open-source, appositamente creata per l'osservabilità dei database. Raccoglie metriche, analisi delle query e dati sulle prestazioni da MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB e ProxySQL, quindi visualizza tutto in dashboard Grafana predefinite con un'analisi approfondita per singola query. PMM include un motore Query Analytics (QAN) integrato che individua le query lente, spiega i piani di esecuzione e traccia le impronte digitali delle query nel tempo, fornendo ai DBA la visibilità di cui hanno bisogno per ottimizzare le prestazioni senza strumenti di terze parti.
L'auto-hosting di PMM sul tuo VPS mantiene le credenziali sensibili del database e i dati delle query interamente all'interno della tua infrastruttura. Non ci sono costi per host, costi di uscita dal cloud e nessun blocco del fornitore (vendor lock-in), solo il pieno controllo sui periodi di conservazione, le soglie di avviso e la personalizzazione della dashboard.
Funzionalità principali di Percona PMM
Supporto multi-database
Monitora MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB e ProxySQL da un'unica interfaccia senza dover implementare stack di monitoraggio separati per tipo di database.
Analisi delle interrogazioni
Identifica e analizza le query più lente e che richiedono più risorse con analisi dei piani di esecuzione e tracciamento storico delle impronte digitali.
Dashboard predefinite
Decine di dashboard Grafana sono disponibili di serie, coprendo gli interni di InnoDB, il ritardo di replica, l'oplog di MongoDB e l'attività di vacuum di PostgreSQL.
Alerting integrato
Definisci avvisi basati su soglie per il ritardo di replica, l'utilizzo del disco, le query lente e la saturazione delle connessioni con Percona Alerting integrato.
Consulenti per le minacce alla sicurezza
I controlli di sicurezza automatizzati del database segnalano rischi di configurazione come autenticazione mancante, password deboli e interfacce di amministrazione esposte.
Controllo della conservazione dei dati
Configura i periodi di conservazione delle metriche e la risoluzione in modo indipendente per bilanciare l'utilizzo dello storage con la granularità necessaria per la pianificazione della capacità.
Perché eseguire Percona PMM su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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