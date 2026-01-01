Distribuisci OHDSI Atlas con installazione in un click.
Piattaforma web open-source per la ricerca sanitaria osservazionale sul modello di dati comune OMOP.
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Cosa puoi costruire con OHDSI Atlas
OHDSI Atlas Ã¨ lo standard della comunitÃ aperta per condurre ricerche osservazionali su dati sanitari a livello di paziente convertiti nel Modello di Dati Comune OMOP. I ricercatori lo utilizzano per costruire coorti di pazienti, esplorare vocabolari medici standardizzati, progettare studi di stima degli effetti a livello di popolazione e caratterizzare la storia naturale della malattia senza scrivere SQL.
L'auto-hosting di Atlas sul tuo VPS ti dÃ il pieno controllo su disegni di studio, definizioni di coorte e set di risultati, e viene fornito precaricato con il CDM OMOP sintetico Eunomia in modo da poter esplorare immediatamente il flusso di lavoro. Il back-end WebAPI e il database PostgreSQL inclusi rendono ogni funzionalitÃ di Atlas operativa fin da subito, senza la necessitÃ di una configurazione separata del data warehouse.
FunzionalitÃ principali di OHDSI Atlas
Analisi OMOP CDM
Esegui definizioni di coorte, caratterizzazioni e studi a livello di popolazione su qualsiasi database convertito al Modello Dati Comune OMOP V5.
Esploratore di vocabolario
Cerca SNOMED, RxNorm, LOINC e altri vocabolari medici standard per costruire set di concetti che si traducono in modo pulito tra le fonti di dati.
Costruttore di coorti
Definisci le popolazioni di pazienti con un builder visivo utilizzando criteri di inclusione, esposizioni a farmaci e occorrenze di condizioni senza scrivere SQL.
Dati demo di Eunomia
Viene fornito precaricato con il dataset sintetico OHDSI Eunomia in modo che la generazione di coorti, la caratterizzazione e i report di Achilles funzionino immediatamente.
Backend WebAPI
Il servizio WebAPI Spring Boot in bundle espone l'API REST completa di OHDSI per l'accesso programmatico da R, Python e altri client di analisi.
Standard comunitario aperto
Si unisce a una rete mondiale di ricercatori che utilizzano gli stessi metodi su oltre un miliardo di cartelle cliniche di pazienti tra partner accademici e industriali.
PerchÃ© eseguire OHDSI Atlas su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .