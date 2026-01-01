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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con OHDSI Atlas

OHDSI Atlas Ã¨ lo standard della comunitÃ  aperta per condurre ricerche osservazionali su dati sanitari a livello di paziente convertiti nel Modello di Dati Comune OMOP. I ricercatori lo utilizzano per costruire coorti di pazienti, esplorare vocabolari medici standardizzati, progettare studi di stima degli effetti a livello di popolazione e caratterizzare la storia naturale della malattia senza scrivere SQL.

L'auto-hosting di Atlas sul tuo VPS ti dÃ  il pieno controllo su disegni di studio, definizioni di coorte e set di risultati, e viene fornito precaricato con il CDM OMOP sintetico Eunomia in modo da poter esplorare immediatamente il flusso di lavoro. Il back-end WebAPI e il database PostgreSQL inclusi rendono ogni funzionalitÃ  di Atlas operativa fin da subito, senza la necessitÃ  di una configurazione separata del data warehouse.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di OHDSI Atlas

Analisi OMOP CDM

Esegui definizioni di coorte, caratterizzazioni e studi a livello di popolazione su qualsiasi database convertito al Modello Dati Comune OMOP V5.

Esploratore di vocabolario

Cerca SNOMED, RxNorm, LOINC e altri vocabolari medici standard per costruire set di concetti che si traducono in modo pulito tra le fonti di dati.

Costruttore di coorti

Definisci le popolazioni di pazienti con un builder visivo utilizzando criteri di inclusione, esposizioni a farmaci e occorrenze di condizioni senza scrivere SQL.

Dati demo di Eunomia

Viene fornito precaricato con il dataset sintetico OHDSI Eunomia in modo che la generazione di coorti, la caratterizzazione e i report di Achilles funzionino immediatamente.

Backend WebAPI

Il servizio WebAPI Spring Boot in bundle espone l'API REST completa di OHDSI per l'accesso programmatico da R, Python e altri client di analisi.

Standard comunitario aperto

Si unisce a una rete mondiale di ricercatori che utilizzano gli stessi metodi su oltre un miliardo di cartelle cliniche di pazienti tra partner accademici e industriali.

PerchÃ© eseguire OHDSI Atlas su Hostinger

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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