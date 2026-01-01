Distribuisci Weaviate con un'installazione a un click.
Database vettoriale open source per applicazioni AI con ricerca semantica, ricerca ibrida e integrazioni LLM.
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Cosa puoi costruire con Weaviate
Weaviate è un database vettoriale open source progettato per applicazioni AI-native. Archivia oggetti dati insieme ai loro embedding vettoriali, consentendo una ricerca di similarità semantica veloce che va oltre la corrispondenza per parole chiave per trovare contenuti concettualmente correlati. Supporta la ricerca ibrida combinando approcci vettoriali e per parole chiave per un'accuratezza di recupero ottimale.
L'auto-hosting di Weaviate su un VPS offre alle applicazioni AI un archivio vettoriale dedicato senza costi per query e il pieno controllo sulla residenza dei dati. Si integra con i principali fornitori di LLM, inclusi OpenAI, Cohere e Hugging Face, e si connette direttamente con LangChain e LlamaIndex per la costruzione di pipeline RAG e funzionalità di ricerca semantica.
Funzionalità principali di Weaviate
Ricerca vettoriale semantica
Trova contenuti concettualmente simili utilizzando gli embedding vettoriali anziché la corrispondenza esatta delle parole chiave per risultati di recupero più intelligenti.
Ricerca ibrida
Combina la similarità vettoriale e la ricerca per parole chiave BM25 con ponderazione configurabile per ottenere il meglio da entrambi gli approcci di recupero.
Integrazioni LLM
I moduli integrati collegano Weaviate a OpenAI, Cohere e Hugging Face per la generazione automatica di embedding e query generative.
GraphQL e REST API
Interroga e gestisci i dati tramite un'API GraphQL o endpoint REST con librerie client per Python, JavaScript, Go e Java.
Supporto multimodale
Archivia e cerca tra oggetti di testo, immagini, audio e video utilizzando il modulo vettorializzatore appropriato per ogni tipo di dati.
Perché eseguire Weaviate su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
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