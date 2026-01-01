Distribuisci Zen con installazione in un clic.
App per prendere appunti minimalista auto-ospitata con supporto Markdown, ricerca full-text BM25 e accesso PWA offline.
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Cosa puoi costruire con Zen
Zen Ã¨ un'applicazione minimalista per prendere appunti, self-hosted, costruita come un singolo binario Go leggero che utilizza solo circa 20MB di memoria. Le note sono archiviate come markdown in SQLite con ricerca full-text BM25, organizzazione basata su tag, evidenziazione della sintassi dei blocchi di codice e scorciatoie da tastiera per una navigazione veloce.
L'auto-hosting di Zen su un VPS mantiene tutte le note private sulla tua infrastruttura senza costi di sincronizzazione cloud o accesso di terze parti. Il supporto PWA offline significa che le note sono accessibili anche senza una connessione internet, e l'ingombro minimo delle risorse consente a Zen di funzionare comodamente insieme ad altri servizi su un piccolo VPS.
FunzionalitÃ principali di Zen
Note Markdown
Scrivi note in Markdown standard con supporto per blocchi di codice, scorciatoie di formattazione e una modalitÃ di anteprima pulita.
Ricerca full-text BM25
Trova note istantaneamente utilizzando la ricerca full-text classificata BM25 che restituisce prima i risultati piÃ¹ pertinenti.
Organizzazione dei tag
Organizza le note con i tag per una categorizzazione flessibile senza gerarchie di cartelle rigide.
Offline PWA
Installa Zen come Progressive Web App per l'accesso offline alle tue note senza una connessione internet.
Utilizzo minimo delle risorse
Costruito come un singolo binario Go utilizzando circa 20MB di RAM, Zen funziona in modo efficiente anche sul VPS piÃ¹ piccolo insieme ad altri servizi.
PerchÃ© eseguire Zen su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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