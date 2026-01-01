Distribuisci MistServer con installazione in un click.
Toolkit multimediale open source e ricco di funzionalitÃ per la creazione e la distribuzione su larga scala di applicazioni di streaming internet stabili.
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Cosa puoi costruire con MistServer
MistServer Ã¨ un toolkit di streaming multimediale open source e completo di funzionalitÃ , progettato per la creazione di applicazioni di streaming internet. Supporta un'ampia gamma di protocolli di input e output â€” inclusi RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT e RTSP â€” consentendoti di acquisire, elaborare e distribuire contenuti multimediali a qualsiasi lettore o dispositivo. Un'interfaccia web (UI) integrata sulla porta 4242 fornisce una configurazione completa del server, la gestione dello streaming e il monitoraggio in tempo reale senza strumenti aggiuntivi.
Progettato per gli sviluppatori che creano applicazioni di streaming over-the-top (OTT), MistServer Ã¨ leggero, modulare e gratuito da usare per qualsiasi scopo, incluso quello commerciale. L'auto-hosting sul tuo VPS ti offre il pieno controllo sulla tua infrastruttura di streaming, senza costi per spettatore o dipendenze da terze parti.
FunzionalitÃ principali di MistServer
Supporto multi-protocollo
Acquisisci e distribuisci stream tramite RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT e RTSP da un singolo server senza configurazione di plugin.
Configurazione basata sul web
Configura i flussi, gestisci gli input e monitora le prestazioni del server dall'interfaccia web integrata senza accesso alla riga di comando.
Streaming a bassa latenza
Le opzioni di output SRT e WebRTC consentono lo streaming con latenza inferiore al secondo per eventi dal vivo e applicazioni interattive.
OTT Applicazione pronta
Costruito per gli sviluppatori che realizzano piattaforme di streaming OTT, MistServer gestisce il livello di distribuzione dei media cosÃ¬ puoi concentrarti sulla tua applicazione.
Architettura Modulare
Rimuovi i binari di protocollo inutilizzati per ridurre l'ingombro del server, mantenendo solo i protocolli di streaming richiesti dalla tua applicazione.
PerchÃ© eseguire MistServer su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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