SerpBear Ã¨ un tracker di posizionamento SEO self-hosted open-source che monitora come i tuoi domini si classificano per le parole chiave scelte su Google, Bing, Yahoo, Yandex e DuckDuckGo. Rileva le posizioni SERP giornaliere, traccia la cronologia del posizionamento e mostra i movimenti, cosÃ¬ puoi reagire ai cambiamenti degli algoritmi, agli aggiornamenti dei contenuti e all'attivitÃ dei concorrenti senza pagare tariffe per parola chiave a un servizio SaaS di monitoraggio del posizionamento.

Ospitare SerpBear sul tuo VPS ti offre domini e parole chiave illimitati, integrazione opzionale con Google Search Console per impressioni e clic, e notifiche via email o webhook quando i posizionamenti cambiano. I dati risiedono nella tua infrastruttura, quindi gli archivi storici dei posizionamenti rimangono tuoi invece di scomparire quando un abbonamento SaaS scade.