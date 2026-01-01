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Tracker di ranking per motori di ricerca auto-ospitato per monitorare le posizioni delle parole chiave su Google, Bing e altri motori.

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8GB di RAM
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8 vCPU Core
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con SerpBear

SerpBear Ã¨ un tracker di posizionamento SEO self-hosted open-source che monitora come i tuoi domini si classificano per le parole chiave scelte su Google, Bing, Yahoo, Yandex e DuckDuckGo. Rileva le posizioni SERP giornaliere, traccia la cronologia del posizionamento e mostra i movimenti, cosÃ¬ puoi reagire ai cambiamenti degli algoritmi, agli aggiornamenti dei contenuti e all'attivitÃ  dei concorrenti senza pagare tariffe per parola chiave a un servizio SaaS di monitoraggio del posizionamento.

Ospitare SerpBear sul tuo VPS ti offre domini e parole chiave illimitati, integrazione opzionale con Google Search Console per impressioni e clic, e notifiche via email o webhook quando i posizionamenti cambiano. I dati risiedono nella tua infrastruttura, quindi gli archivi storici dei posizionamenti rimangono tuoi invece di scomparire quando un abbonamento SaaS scade.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di SerpBear

Tracciamento multimotore

Monitora le posizioni delle parole chiave su Google, Bing, Yahoo, Yandex e DuckDuckGo da un'unica dashboard con grafici storici per parola chiave.

Integrazione con Search Console

La connessione opzionale a Google Search Console aggiunge impressioni, percentuali di clic e dati di scoperta a ogni parola chiave monitorata.

SERP mobile e desktop

Esegui tracker separati per le SERP mobile e desktop per rilevare differenze di ranking specifiche per dispositivo che influenzano il traffico reale.

Targeting per paese e cittÃ 

Configura ogni parola chiave con paese di destinazione, lingua e cittÃ  per riflettere i risultati di ricerca localizzati piuttosto che una singola visualizzazione globale.

Notifiche e esportazioni

Le notifiche via email e webhook si attivano in caso di modifiche al ranking, e le esportazioni CSV alimentano dashboard esterni o report per i clienti senza copia-incolla manuale.

Parole chiave illimitate

Nessun costo per parola chiave â€” monitora tutti i domini e le parole chiave che le tue risorse VPS consentono, senza dover aumentare i livelli di abbonamento.

PerchÃ© eseguire SerpBear su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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