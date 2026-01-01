Distribuisci SerpBear con un click.
Tracker di ranking per motori di ricerca auto-ospitato per monitorare le posizioni delle parole chiave su Google, Bing e altri motori.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con SerpBear
SerpBear Ã¨ un tracker di posizionamento SEO self-hosted open-source che monitora come i tuoi domini si classificano per le parole chiave scelte su Google, Bing, Yahoo, Yandex e DuckDuckGo. Rileva le posizioni SERP giornaliere, traccia la cronologia del posizionamento e mostra i movimenti, cosÃ¬ puoi reagire ai cambiamenti degli algoritmi, agli aggiornamenti dei contenuti e all'attivitÃ dei concorrenti senza pagare tariffe per parola chiave a un servizio SaaS di monitoraggio del posizionamento.
Ospitare SerpBear sul tuo VPS ti offre domini e parole chiave illimitati, integrazione opzionale con Google Search Console per impressioni e clic, e notifiche via email o webhook quando i posizionamenti cambiano. I dati risiedono nella tua infrastruttura, quindi gli archivi storici dei posizionamenti rimangono tuoi invece di scomparire quando un abbonamento SaaS scade.
FunzionalitÃ principali di SerpBear
Tracciamento multimotore
Monitora le posizioni delle parole chiave su Google, Bing, Yahoo, Yandex e DuckDuckGo da un'unica dashboard con grafici storici per parola chiave.
Integrazione con Search Console
La connessione opzionale a Google Search Console aggiunge impressioni, percentuali di clic e dati di scoperta a ogni parola chiave monitorata.
SERP mobile e desktop
Esegui tracker separati per le SERP mobile e desktop per rilevare differenze di ranking specifiche per dispositivo che influenzano il traffico reale.
Targeting per paese e cittÃ
Configura ogni parola chiave con paese di destinazione, lingua e cittÃ per riflettere i risultati di ricerca localizzati piuttosto che una singola visualizzazione globale.
Notifiche e esportazioni
Le notifiche via email e webhook si attivano in caso di modifiche al ranking, e le esportazioni CSV alimentano dashboard esterni o report per i clienti senza copia-incolla manuale.
Parole chiave illimitate
Nessun costo per parola chiave â€” monitora tutti i domini e le parole chiave che le tue risorse VPS consentono, senza dover aumentare i livelli di abbonamento.
PerchÃ© eseguire SerpBear su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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