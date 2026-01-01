Distribuisci Heimdall con 1 click.
Dashboard elegante dell'applicazione per centralizzare l'accesso a tutti i tuoi servizi web e applicazioni self-hosted.
Scegli un piano VPS per Heimdall
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Heimdall
Heimdall Ã¨ una dashboard per applicazioni progettata specificamente che sostituisce i segnalibri del browser disordinati con un'interfaccia pulita e visiva per accedere a tutte le tue applicazioni e servizi web. Supporta integrazioni avanzate con strumenti self-hosted popolari come Sonarr, Radarr e SABnzbd, visualizzando statistiche in tempo reale direttamente sui riquadri della dashboard cosÃ¬ puoi monitorare lo stato del servizio a colpo d'occhio.
Ospitare Heimdall sul tuo VPS ti offre una pagina iniziale persistente e sempre disponibile accessibile da qualsiasi dispositivo, senza dipendenze esterne e con il pieno controllo sul layout della tua dashboard, sui temi e sulle integrazioni API.
FunzionalitÃ principali di Heimdall
Statistiche del servizio in tempo reale
Integrazioni avanzate con Sonarr, Radarr, NZBGet e altro ancora visualizzano statistiche in tempo reale direttamente sui riquadri della dashboard.
Ricerca integrata
La barra di ricerca integrata supporta Google, Bing e DuckDuckGo, rendendo Heimdall una potente pagina iniziale del browser.
Rilevamento automatico icone
Compila automaticamente icone e colori per le app Foundation riconosciute, riducendo lo sforzo di configurazione manuale.
Supporto per piÃ¹ utenti
Ogni utente ottiene la propria configurazione della dashboard, adatta per homelab condivisi e ambienti di team.
Filtro basato su tag
Organizza ampie raccolte di applicazioni con tag per un filtraggio rapido e la navigazione tra le categorie di servizio.
PerchÃ© eseguire Heimdall su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .