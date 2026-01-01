Heimdall Ã¨ una dashboard per applicazioni progettata specificamente che sostituisce i segnalibri del browser disordinati con un'interfaccia pulita e visiva per accedere a tutte le tue applicazioni e servizi web. Supporta integrazioni avanzate con strumenti self-hosted popolari come Sonarr, Radarr e SABnzbd, visualizzando statistiche in tempo reale direttamente sui riquadri della dashboard cosÃ¬ puoi monitorare lo stato del servizio a colpo d'occhio.

Ospitare Heimdall sul tuo VPS ti offre una pagina iniziale persistente e sempre disponibile accessibile da qualsiasi dispositivo, senza dipendenze esterne e con il pieno controllo sul layout della tua dashboard, sui temi e sulle integrazioni API.