Distribuisci Cleanuparr con installazione in un click.
Pulitore avanzato della coda per lo stack Servarr che rimuove automaticamente i download bloccati, falliti e dannosi.
Scegli un piano VPS per Cleanuparr
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Cleanuparr
Cleanuparr Ã¨ un gestore di download self-hosted costruito specificamente per l'ecosistema Servarr. Si connette a Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e Whisparr insieme a qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent e rTorrent, quindi ispeziona continuamente la coda per eliminare e rimuovere i download bloccati, bloccati nei metadati, che scaricano troppo lentamente, che non riescono a essere importati o che corrispondono a schemi di malware noti come file sospetti
.lnk e
.zipx.
Oltre all'igiene della coda, Cleanuparr cerca proattivamente i media mancanti e gli aggiornamenti di qualitÃ non raggiunti, elimina i seed completati, rimuove i file orfani non piÃ¹ tracciati dagli arr e invia avvisi per ogni eliminazione o rimozione. Eseguirlo sul tuo VPS mantiene la tua automazione multimediale in ordine 24 ore su 24 senza la necessitÃ di monitorare manualmente la coda.
FunzionalitÃ principali di Cleanuparr
Pulizia basata su sbarrato
Contrassegna i download non validi con avvisi configurabili e rimuovili e bloccali automaticamente una volta raggiunto il tuo limite.
Blocco malware
Rileva e rimuovi i torrent dannosi noti utilizzando schemi gestiti dalla community e una blocklist integrata di tipi di file sospetti.
Integrazione a livello di Servarr
Funziona con Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e Whisparr insieme a qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent e rTorrent in un unico posto.
Ricerca mancanti e aggiornamenti
Attiva automaticamente le ricerche di articoli mancanti e gli aggiornamenti di qualitÃ non conformi al cutoff, inclusa la tracciabilitÃ del punteggio del formato personalizzato.
Pulizia di orfani e seeding
Rimuove i download senza hardlink o riferimenti arr, elimina i seed a lunga esecuzione e supporta i workflow compatibili con cross-seed.
Notifiche in tempo reale
Invia avvisi per ogni strike, rimozione o blocco tramite il tuo canale di notifica preferito, cosÃ¬ che nulla passi inosservato.
PerchÃ© eseguire Cleanuparr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .