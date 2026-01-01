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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con RustDesk

RustDesk Ã¨ una piattaforma desktop remoto open-source costruita in Rust, che offre un'alternativa self-hosted a TeamViewer e AnyDesk senza limiti di utilizzo, restrizioni di postazioni o costi di licenza ricorrenti. Utilizza due componenti server â€” hbbs per la gestione delle connessioni e hbbr per il relay â€” consentendo connessioni peer-to-peer dirette con fallback automatico quando i firewall impediscono il routing diretto.

L'hosting autonomo del server RustDesk significa che le tue sessioni di accesso remoto non vengono mai instradate tramite infrastrutture di terze parti. Le chiavi di crittografia, i log di connessione e le politiche di accesso rimangono sotto il tuo controllo, rendendolo adatto a team IT con rigorosi requisiti di conformitÃ .

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di RustDesk

Nessuna commissione di abbonamento

Elimina i costi di licenza per postazione tipici delle soluzioni commerciali di desktop remoto, rendendolo economico per i team in crescita.

Crittografia punto a punto

Tutte le sessioni remote sono crittografate, con chiavi crittografiche memorizzate sul tuo server anzichÃ© su un provider commerciale.

Clienti multipiattaforma

Le app client sono disponibili per Windows, macOS, Linux, Android e iOS, consentendo l'accesso remoto da praticamente qualsiasi dispositivo.

P2P con fallback del relay

Stabilisce connessioni dirette peer-to-peer per prestazioni ottimali, passando automaticamente al relay quando NAT o firewall intervengono.

Accesso non presidiato

Supporta sessioni remote non presidiate per la gestione del server e la manutenzione fuori orario senza richiedere la presenza di qualcuno sulla macchina remota.

PerchÃ© eseguire RustDesk su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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