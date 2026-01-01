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Server desktop remoto open source che ti offre il controllo completo sull'accesso remoto sicuro senza costi di abbonamento o il routing dei dati tramite terze parti.
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Cosa puoi costruire con RustDesk
RustDesk Ã¨ una piattaforma desktop remoto open-source costruita in Rust, che offre un'alternativa self-hosted a TeamViewer e AnyDesk senza limiti di utilizzo, restrizioni di postazioni o costi di licenza ricorrenti. Utilizza due componenti server â€” hbbs per la gestione delle connessioni e hbbr per il relay â€” consentendo connessioni peer-to-peer dirette con fallback automatico quando i firewall impediscono il routing diretto.
L'hosting autonomo del server RustDesk significa che le tue sessioni di accesso remoto non vengono mai instradate tramite infrastrutture di terze parti. Le chiavi di crittografia, i log di connessione e le politiche di accesso rimangono sotto il tuo controllo, rendendolo adatto a team IT con rigorosi requisiti di conformitÃ .
FunzionalitÃ principali di RustDesk
Nessuna commissione di abbonamento
Elimina i costi di licenza per postazione tipici delle soluzioni commerciali di desktop remoto, rendendolo economico per i team in crescita.
Crittografia punto a punto
Tutte le sessioni remote sono crittografate, con chiavi crittografiche memorizzate sul tuo server anzichÃ© su un provider commerciale.
Clienti multipiattaforma
Le app client sono disponibili per Windows, macOS, Linux, Android e iOS, consentendo l'accesso remoto da praticamente qualsiasi dispositivo.
P2P con fallback del relay
Stabilisce connessioni dirette peer-to-peer per prestazioni ottimali, passando automaticamente al relay quando NAT o firewall intervengono.
Accesso non presidiato
Supporta sessioni remote non presidiate per la gestione del server e la manutenzione fuori orario senza richiedere la presenza di qualcuno sulla macchina remota.
PerchÃ© eseguire RustDesk su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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