Distribuisci ProjectSend con installazione in un click.
Piattaforma professionale di condivisione file orientata al cliente, con account per cliente, monitoraggio dei download e controlli di accesso granulari per agenzie e aziende.
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Cosa puoi costruire con ProjectSend
ProjectSend Ã¨ una piattaforma open-source per la consegna di file, creata per le aziende che hanno bisogno di condividere file con clienti specifici piuttosto che con il pubblico. Ogni cliente ottiene il proprio login e vede solo i file a lui assegnati, mentre gli amministratori tracciano ogni download, impostano date di scadenza sui materiali sensibili e ricevono notifiche quando i destinatari accedono a nuovi caricamenti â€” creando un'alternativa tracciabile e personalizzata ai link generici di archiviazione cloud.
Ospitare ProjectSend sul tuo VPS mantiene i file riservati dei clienti â€” contratti, documenti finanziari, risorse di design â€” su un'infrastruttura che controlli completamente, senza costi per utente, senza limiti di archiviazione e con la possibilitÃ di personalizzare il branding per adattarlo all'identitÃ della tua azienda.
FunzionalitÃ principali di ProjectSend
Account per cliente
Ogni cliente ottiene un accesso dedicato e vede solo i file a lui assegnati, mantenendo ogni relazione privata e organizzata senza link pubblici condivisi.
Monitoraggio download
Registri dettagliati delle attivitÃ mostrano esattamente chi ha scaricato quale file e quando, fornendo prova di consegna per la conformitÃ e riducendo le email del tipo "l'hai ricevuto?".
Date di scadenza
Imposta la scadenza automatica sui documenti sensibili in modo che l'accesso venga revocato dopo un periodo definito, riducendo l'esposizione senza pulizia manuale.
Notifiche email
I clienti ricevono email automatiche quando nuovi file sono disponibili, eliminando la necessitÃ di notificarli separatamente dopo ogni caricamento.
Branding personalizzato
Temi e loghi personalizzabili presentano un portale di file professionale e con marchio personalizzato che riflette l'identitÃ della tua agenzia o azienda, piuttosto che un servizio generico.
PerchÃ© eseguire ProjectSend su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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