Lemmy è un aggregatore di link federato e una piattaforma di discussione gratuito e open-source — pensa a Reddit, ma ogni server è gestito in modo indipendente dalla sua comunità, e tutti i server si interconnettono tramite il protocollo ActivityPub in modo che gli utenti possano iscriversi a comunità in tutto il Fediverse. Costruito in Rust per un basso utilizzo di risorse e un'alta concorrenza, Lemmy offre commenti a thread, classificazione basata sui voti, moderazione personalizzata della comunità, algoritmi di ordinamento multipli e un'interfaccia utente web raffinata.

L'auto-hosting di Lemmy sul tuo VPS consente a organizzatori di comunità, gruppi di hobby e interessi di nicchia di gestire il proprio forum senza modelli di entrate basati su annunci, manipolazione algoritmica dei feed o raccolta di dati da una piattaforma centrale. Il PostgreSQL e l'hosting di immagini pict-rs inclusi mantengono tutto all'interno della tua infrastruttura.