Distribuisci Lemmy con un click.
Aggregatore di link federato e piattaforma di discussione che permette alle comunità di gestire forum indipendenti interconnessi tramite il Fediverso ActivityPub.
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Cosa puoi costruire con Lemmy
Lemmy è un aggregatore di link federato e una piattaforma di discussione gratuito e open-source — pensa a Reddit, ma ogni server è gestito in modo indipendente dalla sua comunità, e tutti i server si interconnettono tramite il protocollo ActivityPub in modo che gli utenti possano iscriversi a comunità in tutto il Fediverse. Costruito in Rust per un basso utilizzo di risorse e un'alta concorrenza, Lemmy offre commenti a thread, classificazione basata sui voti, moderazione personalizzata della comunità, algoritmi di ordinamento multipli e un'interfaccia utente web raffinata.
L'auto-hosting di Lemmy sul tuo VPS consente a organizzatori di comunità, gruppi di hobby e interessi di nicchia di gestire il proprio forum senza modelli di entrate basati su annunci, manipolazione algoritmica dei feed o raccolta di dati da una piattaforma centrale. Il PostgreSQL e l'hosting di immagini pict-rs inclusi mantengono tutto all'interno della tua infrastruttura.
Funzionalità principali di Lemmy
Comunità federate
Gli utenti su qualsiasi istanza Lemmy possono iscriversi alle comunità sul tuo server, e i tuoi utenti possono iscriversi alle comunità ovunque nel Fediverso.
Commenti a thread e votazione
Discussione a thread in stile Reddit familiare con voti positivi e negativi, molteplici algoritmi di ordinamento (popolari, migliori, nuovi, controversi) e profondità di threading infinita.
Moderazione per comunità
Ogni comunità ha i propri moderatori con permessi granulari, regole personalizzate e un registro moderatori dedicato per la trasparenza.
Hosting immagini integrato
Il server pict-rs incluso consente agli utenti di caricare immagini e video direttamente sulla tua istanza senza CDN esterni o servizi di terze parti.
Funzionalità anti-spam
CAPTCHA all'iscrizione, limitazione della frequenza, liste di consentiti e bloccati a livello di istanza e applicazioni di registrazione configurabili mantengono spam e abusi gestibili.
App mobili
Diverse app iOS e Android si connettono a qualsiasi istanza Lemmy, così gli utenti possono navigare e pubblicare da qualsiasi client mobile preferiscano.
Perché eseguire Lemmy su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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