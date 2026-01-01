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Aggregatore di link federato e piattaforma di discussione che permette alle comunità di gestire forum indipendenti interconnessi tramite il Fediverso ActivityPub.

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Lemmy

Lemmy è un aggregatore di link federato e una piattaforma di discussione gratuito e open-source — pensa a Reddit, ma ogni server è gestito in modo indipendente dalla sua comunità, e tutti i server si interconnettono tramite il protocollo ActivityPub in modo che gli utenti possano iscriversi a comunità in tutto il Fediverse. Costruito in Rust per un basso utilizzo di risorse e un'alta concorrenza, Lemmy offre commenti a thread, classificazione basata sui voti, moderazione personalizzata della comunità, algoritmi di ordinamento multipli e un'interfaccia utente web raffinata.

L'auto-hosting di Lemmy sul tuo VPS consente a organizzatori di comunità, gruppi di hobby e interessi di nicchia di gestire il proprio forum senza modelli di entrate basati su annunci, manipolazione algoritmica dei feed o raccolta di dati da una piattaforma centrale. Il PostgreSQL e l'hosting di immagini pict-rs inclusi mantengono tutto all'interno della tua infrastruttura.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Lemmy

Comunità federate

Gli utenti su qualsiasi istanza Lemmy possono iscriversi alle comunità sul tuo server, e i tuoi utenti possono iscriversi alle comunità ovunque nel Fediverso.

Commenti a thread e votazione

Discussione a thread in stile Reddit familiare con voti positivi e negativi, molteplici algoritmi di ordinamento (popolari, migliori, nuovi, controversi) e profondità di threading infinita.

Moderazione per comunità

Ogni comunità ha i propri moderatori con permessi granulari, regole personalizzate e un registro moderatori dedicato per la trasparenza.

Hosting immagini integrato

Il server pict-rs incluso consente agli utenti di caricare immagini e video direttamente sulla tua istanza senza CDN esterni o servizi di terze parti.

Funzionalità anti-spam

CAPTCHA all'iscrizione, limitazione della frequenza, liste di consentiti e bloccati a livello di istanza e applicazioni di registrazione configurabili mantengono spam e abusi gestibili.

App mobili

Diverse app iOS e Android si connettono a qualsiasi istanza Lemmy, così gli utenti possono navigare e pubblicare da qualsiasi client mobile preferiscano.

Perché eseguire Lemmy su Hostinger

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

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Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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