Elasticsearch Ã¨ un motore di ricerca e analisi distribuito e RESTful, al centro dell'Elastic Stack. Basato su Apache Lucene, offre ricerca full-text, aggregazioni complesse e indicizzazione quasi in tempo reale su set di dati massivi. La sua architettura distribuita supporta sharding e replica automatici, consentendo la scalabilitÃ orizzontale da un singolo nodo a un cluster di grandi dimensioni.

L'auto-hosting di Elasticsearch sul tuo VPS ti offre risorse dedicate per prestazioni di query costanti, il controllo completo sulla configurazione dell'indice e sulle politiche di conservazione, e la possibilitÃ di integrarsi con il tuo stack di logging, monitoraggio e applicazioni senza prezzi per documento o restrizioni del fornitore.