Distribuisci Elasticsearch con installazione in un clic.
Motore di ricerca e analisi distribuito basato su Apache Lucene per la ricerca full-text, il logging e l'analisi dei dati in tempo reale.
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Cosa puoi costruire con Elasticsearch
Elasticsearch Ã¨ un motore di ricerca e analisi distribuito e RESTful, al centro dell'Elastic Stack. Basato su Apache Lucene, offre ricerca full-text, aggregazioni complesse e indicizzazione quasi in tempo reale su set di dati massivi. La sua architettura distribuita supporta sharding e replica automatici, consentendo la scalabilitÃ orizzontale da un singolo nodo a un cluster di grandi dimensioni.
L'auto-hosting di Elasticsearch sul tuo VPS ti offre risorse dedicate per prestazioni di query costanti, il controllo completo sulla configurazione dell'indice e sulle politiche di conservazione, e la possibilitÃ di integrarsi con il tuo stack di logging, monitoraggio e applicazioni senza prezzi per documento o restrizioni del fornitore.
FunzionalitÃ principali di Elasticsearch
Ricerca full-text
Ricerca potente con punteggio di rilevanza, evidenziazione, corrispondenza approssimativa e supporto per i sinonimi, basata sulla matura libreria Apache Lucene.
Indicizzazione in tempo reale
I documenti diventano ricercabili entro millisecondi dall'ingestione, consentendo analisi quasi in tempo reale e ricerca in tempo reale su set di dati continuamente aggiornati.
Aggregazioni ricche
Calcola metriche, istogrammi e raggruppamenti multilivello in una singola query, alimentando dashboard interattive e report di business intelligence.
Architettura Distribuita
Sharding e replica automatici distribuiscono i dati tra i nodi per un'alta disponibilitÃ e una scalabilitÃ orizzontale man mano che i volumi di dati crescono.
RESTful JSON API
Una semplice interfaccia HTTP/JSON consente a qualsiasi linguaggio di programmazione di interrogare, indicizzare e gestire i dati senza driver proprietari o configurazioni client complesse.
PerchÃ© eseguire Elasticsearch su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .