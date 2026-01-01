Distribuisci NZBHydra2 con installazione in un click.
Motore di meta-ricerca Usenet che aggrega decine di indicizzatori dietro un unico endpoint API Newznab unificato.
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Cosa puoi costruire con NZBHydra2
NZBHydra2 Ã¨ un meta-motore di ricerca Usenet che ti permette di interrogare decine di indicizzatori â€” sia provider Newznab specifici per Usenet che indicizzatori torrent Torznab â€” da un'unica interfaccia web unificata e tramite una singola API compatibile con Newznab. Deduplica i risultati tra i provider, applica le tue preferenze di qualitÃ e categoria, memorizza nella cache le ricerche ed espone tutto tramite un endpoint che Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e altri strumenti di automazione possono raggiungere direttamente.
L'auto-hosting di NZBHydra2 su un VPS offre al tuo stack Arr un aggregatore singolo, veloce e controllato dal proprietario, invece di puntare ogni downloader a ogni indicizzatore individualmente â€” configurazione piÃ¹ semplice, meno chiamate API per provider e statistiche centralizzate su quali indicizzatori effettivamente forniscono risultati.
FunzionalitÃ principali di NZBHydra2
Endpoint Newznab unificato
Aggrega decine di indicizzatori dietro un'unica API Newznab e Torznab, cosÃ¬ Sonarr, Radarr e Lidarr necessitano di un solo ingresso invece di molti.
Deduplicazione inter-fornitore
Riconosce i rilasci duplicati tra gli indicizzatori, li classifica in base alle tue regole di prioritÃ e mostra solo il miglior risultato per gruppo di rilascio.
Caching e statistiche di ricerca
Memorizza nella cache le ricerche recenti e tiene traccia del tasso di successo per indicizzatore, del tempo di risposta e del numero di acquisizioni, in modo che tu possa vedere quali fornitori stanno contribuendo maggiormente.
Filtro risultati flessibile
Filtri per categoria di qualitÃ , lingua, etÃ e dimensione mantengono le release di bassa qualitÃ fuori dalla tua pipeline di automazione Arr.
Conti multi-utente
Account utente opzionali con permessi basati sui ruoli consentono a piÃ¹ membri della famiglia di condividere lo stesso aggregatore senza che le visibilitÃ si incrocino.
PerchÃ© eseguire NZBHydra2 su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .