Piattaforma open-source di modellazione e documentazione dell'infrastruttura di rete per indirizzi IP, rack e circuiti.
Scegli un piano VPS per NetBox
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con NetBox
NetBox Ã¨ la principale piattaforma open-source per la modellazione e la documentazione dell'infrastruttura di rete. Originariamente sviluppato da DigitalOcean, fornisce una fonte di veritÃ completa per la gestione degli indirizzi IP (IPAM), la gestione dell'infrastruttura del data center (DCIM), circuiti, connessioni e risorse di virtualizzazione. Gli ingegneri di rete utilizzano NetBox per tracciare ogni dispositivo, cavo, indirizzo IP e VLAN all'interno della loro intera infrastruttura.
L'auto-hosting di NetBox sul tuo VPS mantiene tutta la documentazione di rete privata e accessibile al tuo team operativo. Questa implementazione include PostgreSQL per l'archiviazione dei dati, Redis per il caching e le attivitÃ in background, e un processo worker dedicato per un'esecuzione affidabile delle attivitÃ . Un account amministratore viene creato automaticamente al primo avvio con le credenziali configurate durante l'implementazione.
FunzionalitÃ principali di NetBox
Gestione indirizzi IP
Traccia prefissi IP, indirizzi, intervalli e VLAN con organizzazione gerarchica e monitoraggio dell'utilizzo.
Inventario dispositivi
Modella i dispositivi di rete, i tipi di dispositivo, i produttori e le piattaforme con diagrammi di elevazione del rack e tracce dei cavi.
Tracciamento del circuito
Documenta i circuiti WAN, i fornitori e le connessioni con mappatura di terminazione A/Z e i dettagli del contratto.
API REST e GraphQL
Le API REST e GraphQL complete consentono l'automazione, l'integrazione con gli strumenti di monitoraggio e la gestione programmatica dell'infrastruttura.
Campi personalizzati
Estendi qualsiasi tipo di oggetto con campi personalizzati, tag e regole di convalida per soddisfare le esigenze di documentazione specifiche della tua organizzazione.
Log delle modifiche
Registro di audit completo di ogni modifica ai record dell'infrastruttura con attribuzione utente e timestamp.
PerchÃ© eseguire NetBox su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
Scopri altre app da distribuire
BunkerM
Mosquitto MQTT broker tutto in uno con interfaccia web, editor ACL e monitoraggio in tempo reale