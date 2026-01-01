NetBox Ã¨ la principale piattaforma open-source per la modellazione e la documentazione dell'infrastruttura di rete. Originariamente sviluppato da DigitalOcean, fornisce una fonte di veritÃ completa per la gestione degli indirizzi IP (IPAM), la gestione dell'infrastruttura del data center (DCIM), circuiti, connessioni e risorse di virtualizzazione. Gli ingegneri di rete utilizzano NetBox per tracciare ogni dispositivo, cavo, indirizzo IP e VLAN all'interno della loro intera infrastruttura.

L'auto-hosting di NetBox sul tuo VPS mantiene tutta la documentazione di rete privata e accessibile al tuo team operativo. Questa implementazione include PostgreSQL per l'archiviazione dei dati, Redis per il caching e le attivitÃ in background, e un processo worker dedicato per un'esecuzione affidabile delle attivitÃ . Un account amministratore viene creato automaticamente al primo avvio con le credenziali configurate durante l'implementazione.