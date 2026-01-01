Distribuisci Grimoire con 1 click.
Gestore di segnalibri self-hosted con tagging, ricerca full-text e estrazione di metadati basata sull'AI.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Grimoire
Grimoire Ã¨ un gestore di segnalibri open-source progettato per essere una casa permanente e ricercabile per tutto ciÃ² che salvi dal web. Memorizza i segnalibri con estrazione automatica dei metadati â€” titolo della pagina, descrizione, favicon e screenshot â€” cosÃ¬ la tua collezione rimane utile molto tempo dopo che hai dimenticato perchÃ© hai salvato qualcosa.
A differenza delle cartelle di segnalibri del browser che si sincronizzano con i cloud dei fornitori, l'auto-hosting di Grimoire sul tuo VPS mantiene la tua cronologia di lettura, i link di ricerca e le risorse salvate completamente privati. Un singolo container con storage SQLite integrato significa che non c'Ã¨ nulla da mantenere â€” basta salvare, taggare e cercare.
FunzionalitÃ principali di Grimoire
Estrazione automatica dei metadati
Grimoire recupera automaticamente il titolo, la descrizione, la favicon e lo screenshot per ogni segnalibro, mantenendo la tua libreria organizzata senza sforzo manuale.
Ricerca full-text
Cerca tra i titoli, le descrizioni, i tag e le note dei segnalibri per trovare istantaneamente qualsiasi elemento nella tua collezione.
Tag e categorie
Organizza i segnalibri con tag e categorie flessibili, quindi filtra la tua libreria per trovare esattamente ciÃ² di cui hai bisogno.
Tagging assistito da AI
Collega facoltativamente un provider AI per suggerire automaticamente tag e riepiloghi in base al contenuto della pagina.
Estensione del Browser
Salva i segnalibri direttamente da Chrome o Firefox con un'estensione a un clic senza lasciare la pagina che stai leggendo.
PerchÃ© eseguire Grimoire su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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