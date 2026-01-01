Distribuisci Lychee con installazione in un click.
Piattaforma di gestione foto self-hosted con organizzazione degli album, controlli di condivisione e navigazione basata sui metadati, creata per fotografi professionisti.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Lychee
Lychee Ã¨ un sistema di gestione foto open-source raffinato che trasforma qualsiasi cartella di immagini in una galleria online splendidamente presentata. Indicizza i metadati EXIF e IPTC, genera miniature responsive, organizza le foto in album nidificati e offre condivisione pubblica, protetta da password e privata per album individuali o singole foto â€” il tutto supportato da un'interfaccia web pulita e ottimizzata per dispositivi mobili.
L'auto-hosting di Lychee sul tuo VPS mantiene gli originali a piena risoluzione, i dati di localizzazione e la cronologia di visualizzazione su un'infrastruttura che controlli piuttosto che affidarli a una piattaforma fotografica di terze parti. L'app supporta MySQL, MariaDB, PostgreSQL o SQLite come backend e si integra perfettamente con l'archiviazione oggetti, LDAP e i provider OAuth â€” rendendolo ugualmente adatto per un archivio fotografico personale o una libreria condivisa per piccoli team.
FunzionalitÃ principali di Lychee
Gerarchia di album annidata
Organizza le foto in album e sotto-album con riordino tramite drag-and-drop, selezione dell'immagine di copertina e controlli di condivisione per album.
Metadati EXIF e IPTC
Estrazione automatica dei tag di fotocamera, obiettivo, esposizione, GPS e IPTC in modo che gli album siano ricercabili e filtrabili per corpo macchina, lunghezza focale o posizione.
Controlli di condivisione granulari
Rendi gli album pubblici, protetti da password o solo su invito, e genera link di condivisione per album o per foto senza esporre il resto della tua libreria.
Supporto RAW e HEIC
Gestione nativa dei formati RAW e HEIC insieme a JPEG, PNG e video â€” Lychee transcodifica per il web preservando il file originale.
OAuth e accesso LDAP
Connettiti ai provider di identitÃ esistenti inclusi Google, GitHub e qualsiasi directory LDAP in modo che i collaboratori accedano con le credenziali che giÃ possiedono.
Backend di storage oggetti
Archivia facoltativamente le foto su storage di oggetti compatibile con S3 per scalare la tua libreria oltre il disco locale, mantenendo la stessa UX.
PerchÃ© eseguire Lychee su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .