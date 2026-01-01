Lychee Ã¨ un sistema di gestione foto open-source raffinato che trasforma qualsiasi cartella di immagini in una galleria online splendidamente presentata. Indicizza i metadati EXIF e IPTC, genera miniature responsive, organizza le foto in album nidificati e offre condivisione pubblica, protetta da password e privata per album individuali o singole foto â€” il tutto supportato da un'interfaccia web pulita e ottimizzata per dispositivi mobili.

L'auto-hosting di Lychee sul tuo VPS mantiene gli originali a piena risoluzione, i dati di localizzazione e la cronologia di visualizzazione su un'infrastruttura che controlli piuttosto che affidarli a una piattaforma fotografica di terze parti. L'app supporta MySQL, MariaDB, PostgreSQL o SQLite come backend e si integra perfettamente con l'archiviazione oggetti, LDAP e i provider OAuth â€” rendendolo ugualmente adatto per un archivio fotografico personale o una libreria condivisa per piccoli team.