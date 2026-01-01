CKAN è il principale sistema di gestione dati open source utilizzato da governi nazionali, regionali e cittadini, insieme a istituzioni di ricerca, per alimentare portali di dati pubblici. Combina un catalogo di dataset strutturato, ricchi schemi di metadati, un backend di ricerca full-text e un DataStore tabellare che espone file CSV ed Excel caricati tramite un'API REST interrogabile.

L'auto-hosting di CKAN sul tuo VPS mantiene ogni dataset, struttura organizzativa e token API sotto il tuo controllo, senza costi per dataset e senza accesso di terze parti ai tuoi record. La piattaforma è altamente estensibile tramite centinaia di plugin della community che coprono la raccolta, i dati spaziali, lo scambio DCAT, il single sign-on e gli schemi personalizzati.