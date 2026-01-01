Distribuisci CKAN con installazione in un clic.
Piattaforma di portale dati open-source per la pubblicazione, la condivisione e la scoperta di dataset di ricerca e governativi.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con CKAN
CKAN è il principale sistema di gestione dati open source utilizzato da governi nazionali, regionali e cittadini, insieme a istituzioni di ricerca, per alimentare portali di dati pubblici. Combina un catalogo di dataset strutturato, ricchi schemi di metadati, un backend di ricerca full-text e un DataStore tabellare che espone file CSV ed Excel caricati tramite un'API REST interrogabile.
L'auto-hosting di CKAN sul tuo VPS mantiene ogni dataset, struttura organizzativa e token API sotto il tuo controllo, senza costi per dataset e senza accesso di terze parti ai tuoi record. La piattaforma è altamente estensibile tramite centinaia di plugin della community che coprono la raccolta, i dati spaziali, lo scambio DCAT, il single sign-on e gli schemi personalizzati.
Funzionalità principali di CKAN
Ricco catalogo di dataset
Organizza i set di dati in gruppi e organizzazioni con schemi di metadati personalizzati, tag, licenze e una cronologia completa delle revisioni per risorsa.
API DataStore interrogabile
I file CSV ed Excel caricati vengono inseriti in un DataStore basato su PostgreSQL che espone funzionalità di filtro, ordinamento e query SQL tramite REST.
Ricerca basata su Solr
Un indice Solr dedicato offre una ricerca sfaccettata rapida attraverso titoli, descrizioni, tag e campi personalizzati, anche su portali con milioni di record.
Collettori e DCAT
Estrarre metadati da altri endpoint CKAN, CSW e DCAT per federare set di dati tra istituzioni senza reinserimento manuale.
Permessi granulari
I ruoli basati sull'organizzazione consentono di controllare chi può creare, modificare e pubblicare set di dati, con stati di visibilità pubblici, privati e in bozza per risorsa.
Perché eseguire CKAN su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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