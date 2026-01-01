Directus Ã¨ un CMS headless flessibile e open-source che si basa su qualsiasi database SQL e fornisce istantaneamente un'API REST e GraphQL dinamica insieme a un'interfaccia di amministrazione intuitiva. A differenza delle piattaforme CMS che impongono strutture di contenuto rigide, Directus ti permette di modellare i dati esattamente nel modo in cui la tua applicazione ne ha bisogno â€” quindi genera automaticamente un'API completa, senza bisogno di codice.

Ospitare Directus in autonomia sul tuo VPS mantiene i tuoi contenuti, le risorse multimediali e i dati utente completamente sotto il tuo controllo. Eviti i prezzi per utente, i limiti di frequenza API e il rischio di lock-in del fornitore, ottenendo al contempo la flessibilitÃ di estendere la piattaforma con estensioni personalizzate, webhook e integrazioni su misura per il tuo flusso di lavoro.