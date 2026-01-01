Distribuisci Directus con installazione in un clic.
CMS headless open-source che si interfaccia con qualsiasi database SQL con API REST e GraphQL generate automaticamente.
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Cosa puoi costruire con Directus
Directus Ã¨ un CMS headless flessibile e open-source che si basa su qualsiasi database SQL e fornisce istantaneamente un'API REST e GraphQL dinamica insieme a un'interfaccia di amministrazione intuitiva. A differenza delle piattaforme CMS che impongono strutture di contenuto rigide, Directus ti permette di modellare i dati esattamente nel modo in cui la tua applicazione ne ha bisogno â€” quindi genera automaticamente un'API completa, senza bisogno di codice.
Ospitare Directus in autonomia sul tuo VPS mantiene i tuoi contenuti, le risorse multimediali e i dati utente completamente sotto il tuo controllo. Eviti i prezzi per utente, i limiti di frequenza API e il rischio di lock-in del fornitore, ottenendo al contempo la flessibilitÃ di estendere la piattaforma con estensioni personalizzate, webhook e integrazioni su misura per il tuo flusso di lavoro.
FunzionalitÃ principali di Directus
APIs generate automaticamente
Ogni modello di dati che crei produce istantaneamente endpoint REST e GraphQL, eliminando il lavoro manuale di sviluppo API.
Interfaccia amministrativa intuitiva
Gli utenti non tecnici possono gestire contenuti, media e dati strutturati tramite un'interfaccia raffinata senza toccare il codice.
Autorizzazioni basate sul ruolo
Definisci regole di accesso granulari per ruolo, collezione e campo per controllare esattamente chi puÃ² leggere o scrivere quali dati.
Abbonamenti in tempo reale
Le sottoscrizioni basate su WebSocket consentono alle applicazioni client di reagire ai cambiamenti dei dati istantaneamente senza polling.
Architettura estensibile
Hook personalizzati, moduli e componenti di visualizzazione ti consentono di adattare Directus a qualsiasi flusso di lavoro di contenuto o requisito di integrazione.
PerchÃ© eseguire Directus su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .