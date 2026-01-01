Jellyswarrm è un proxy di aggregazione open-source che combina diversi server Jellyfin dietro un unico endpoint, presentando librerie, utenti e riproduzione come se provenissero da un unico server. È stato creato per famiglie e gruppi di amici i cui film, spettacoli e musica risiedono su macchine o reti separate ma che desiderano un unico luogo per sfogliare e riprodurre tutto.

Poiché parla nativamente l'API di Jellyfin, i client mobili, TV e desktop esistenti continuano a funzionare senza riconfigurazione. L'auto-hosting di Jellyswarrm su un VPS ti offre un punto di ingresso pubblico stabile che collega istanze Jellyfin remote senza VPN o montaggi SMB, mentre la transcodifica avviene comunque sul server upstream proprietario dei media.