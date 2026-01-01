Distribuisci Jellyswarrm con un click.
Proxy inverso open-source che unisce più server Jellyfin in un'unica libreria multimediale unificata.
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Cosa puoi costruire con Jellyswarrm
Jellyswarrm è un proxy di aggregazione open-source che combina diversi server Jellyfin dietro un unico endpoint, presentando librerie, utenti e riproduzione come se provenissero da un unico server. È stato creato per famiglie e gruppi di amici i cui film, spettacoli e musica risiedono su macchine o reti separate ma che desiderano un unico luogo per sfogliare e riprodurre tutto.
Poiché parla nativamente l'API di Jellyfin, i client mobili, TV e desktop esistenti continuano a funzionare senza riconfigurazione. L'auto-hosting di Jellyswarrm su un VPS ti offre un punto di ingresso pubblico stabile che collega istanze Jellyfin remote senza VPN o montaggi SMB, mentre la transcodifica avviene comunque sul server upstream proprietario dei media.
Funzionalità principali di Jellyswarrm
Vista libreria unificata
Sfoglia film, serie TV e musica da ogni server Jellyfin connesso all'interno di una singola griglia della libreria con righe 'Prossimi' e 'Aggiunti di recente' unite.
Riproduzione diretta a monte
I flussi vengono serviti direttamente dal server Jellyfin sorgente, quindi la transcodifica e la larghezza di banda rimangono sulla macchina che possiede i media.
Compatibile con l'API di Jellyfin
Appare ai client come un normale server Jellyfin, quindi le app esistenti su Android, iOS, Roku, Fire TV e Apple TV continuano a funzionare senza modifiche.
Mappatura utente inter-server
Collega gli account su più server upstream in modo che ogni spettatore acceda una sola volta e veda le librerie a cui ha accesso ovunque.
Federazione server
La sincronizzazione automatica degli utenti tra le istanze Jellyfin connesse mantiene credenziali e accesso allineati senza la gestione manuale degli account.
Dashboard utente personale
La pagina utente integrata consente agli utenti di gestire le proprie credenziali upstream e le librerie connesse da un'unica interfaccia web.
Perché eseguire Jellyswarrm su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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