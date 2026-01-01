Distribuisci Twenty con installazione in un click.
CRM open-source moderno con un modello di dati personalizzabile, design API-first e automazione flessibile del flusso di lavoro.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Twenty
Twenty Ã¨ un CRM open-source di nuova generazione che offre ai team di sviluppo il pieno controllo sui loro flussi di lavoro di gestione delle relazioni con i clienti. A differenza dei CRM SaaS rigidi, Twenty ti permette di personalizzare ogni campo, oggetto e relazione per adattarli ai tuoi processi aziendali esatti attraverso un modello di dati flessibile.
L'auto-hosting di Twenty su un VPS mantiene privati tutti i dati dei clienti ed elimina le tariffe di licenza per postazione. La sua architettura API-first significa che qualsiasi integrazione o automazione personalizzata Ã¨ possibile, e l'interfaccia moderna compete con le alternative commerciali offrendoti al contempo la piena proprietÃ della tua infrastruttura CRM.
FunzionalitÃ principali di Twenty
Modello di dati personalizzabile
Aggiungi oggetti, campi e relazioni personalizzati per adattarsi alla tua esatta struttura aziendale senza scrivere codice backend.
Progettazione incentrata sulle API
Un'API GraphQL e REST completa ti permette di integrare Twenty con qualsiasi strumento esterno, piattaforma di automazione o applicazione personalizzata.
Kanban e viste elenco
Passa tra le viste pipeline Kanban e gli elenchi a tabella per gestire affari e contatti nel formato che si adatta al tuo flusso di lavoro.
Integrazione email
Connetti Gmail o altri provider di email per registrare automaticamente le comunicazioni direttamente con i contatti e le trattative.
Nessun costo per utente
Il self-hosting elimina i costi di licenza CRM ricorrenti, rendendo Twenty conveniente per i team di vendita in crescita.
PerchÃ© eseguire Twenty su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .