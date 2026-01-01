Distribuisci Starbase 80 con installazione 1 clic.
Una homepage server leggera e veloce per organizzare i link ai tuoi container e servizi self-hosted.
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Cosa puoi costruire con Starbase 80
Starbase 80 Ã¨ una pagina iniziale del server minimale e velocissima per ambienti Docker. Renderizza una homepage HTML completamente statica da un semplice file di configurazione JSON, con zero JavaScript nel browser â€” le pagine si caricano istantaneamente senza overhead del framework. Personalizza l'aspetto con variabili d'ambiente che controllano il titolo, il logo, i colori di sfondo, la modalitÃ scura e il comportamento dei link.
A differenza delle dashboard ricche di integrazioni, Starbase 80 non richiede token API, nessun accesso di rete ai tuoi container e nessuna manutenzione continua â€” solo un file JSON con i tuoi link e le tue icone. Supporta icone Dashboard, icone Material Design e icone selfh.st pronte all'uso, rendendo facile costruire una homepage raffinata e personalizzata per qualsiasi configurazione self-hosted.
FunzionalitÃ principali di Starbase 80
Caricamenti istantanei delle pagine
Starbase 80 emette HTML statico puro senza JavaScript lato client, cosÃ¬ la tua homepage si carica in millisecondi indipendentemente dal carico del server.
Configurazione basata su JSON
Definisci tutti i tuoi servizi, categorie, icone e link in un singolo file config.json â€” nessun database, nessun editor UI, nessuna migrazione.
Supporto icone avanzato
Usa le icone di Dashboard, le icone di Material Design o le icone selfh.st per nome, oppure servi i tuoi file immagine da una cartella bind-mounted.
ModalitÃ scura integrata
ModalitÃ scura automatica sensibile al sistema operativo con colori di sfondo configurabili per temi chiari e scuri, utilizzando i valori di colore Tailwind o i codici esadecimali.
Accesso zero ai container
Nessun socket Docker richiesto e nessuna integrazione API â€” Starbase 80 Ã¨ un puro lanciatore di link senza accesso in lettura ai tuoi container in esecuzione.
PerchÃ© eseguire Starbase 80 su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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