Installa Technitium DNS Server in un clic.
Server DNS open source con blocco annunci integrato, protocolli DNS crittografati e una console di gestione web completa.
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Cosa puoi costruire con Technitium DNS Server
Technitium DNS Server è un server DNS completamente open source che funge sia da nameserver autorevole per i tuoi domini che da resolver ricorsivo per i client di rete. Supporta DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS e DNS-over-QUIC — proteggendo le query DNS dalla sorveglianza degli ISP e dall'intercettazione man-in-the-middle senza richiedere resolver di terze parti.
Oltre alla risoluzione standard, Technitium include il blocco di annunci e malware a livello di rete tramite URL di blocklist configurabili, la validazione DNSSEC e la firma di zona, un server DHCP integrato, il clustering multi-server e il controllo degli accessi basato sui ruoli con autenticazione a due fattori. L'auto-hosting ti offre piena visibilità su ogni query DNS sulla tua rete senza che alcun provider esterno veda il tuo traffico.
Funzionalità principali di Technitium DNS Server
Blocco degli annunci a livello di rete
Blocca annunci, tracker e domini malware su ogni dispositivo della tua rete utilizzando URL di blocklist configurabili — nessun software client necessario sui singoli dispositivi.
Protocolli DNS crittografati
Supporta DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS e DNS-over-QUIC per prevenire l'intercettazione e mantenere private le query DNS dagli ISP e dagli intercettatori di rete.
Hosting DNS autoritativo
Ospita le tue zone DNS con firma DNSSEC utilizzando RSA, ECDSA o EdDSA — eliminando la dipendenza da nameserver di terze parti per i tuoi domini interni o pubblici.
Risoluzione ad alte prestazioni
L'architettura Async IO gestisce oltre 100.000 richieste DNS al secondo con caching persistente, prefetching e supporto serve-stale per la massima disponibilità.
Clustering multi-server
Gestisci e replica le zone su più istanze di server DNS da un'unica console web per la ridondanza e le implementazioni distribuite.
Perché eseguire Technitium DNS Server su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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