Technitium DNS Server è un server DNS completamente open source che funge sia da nameserver autorevole per i tuoi domini che da resolver ricorsivo per i client di rete. Supporta DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS e DNS-over-QUIC — proteggendo le query DNS dalla sorveglianza degli ISP e dall'intercettazione man-in-the-middle senza richiedere resolver di terze parti.

Oltre alla risoluzione standard, Technitium include il blocco di annunci e malware a livello di rete tramite URL di blocklist configurabili, la validazione DNSSEC e la firma di zona, un server DHCP integrato, il clustering multi-server e il controllo degli accessi basato sui ruoli con autenticazione a due fattori. L'auto-hosting ti offre piena visibilità su ogni query DNS sulla tua rete senza che alcun provider esterno veda il tuo traffico.