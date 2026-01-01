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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Maputnik

Maputnik Ã¨ l'editor visivo open-source standard per la specifica di stile MapLibre GL, utilizzato per progettare mappe di base a tessere vettoriali per applicazioni web e mobili. Invece di modificare manualmente il JSON, componi livelli, proprietÃ  di pittura, espressioni e filtri tramite un editor WYSIWYG live sincronizzato con un'anteprima reale di MapLibre GL.

L'auto-hosting di Maputnik sul tuo VPS mantiene i file di stile proprietari, gli URL dei server di tessere e le chiavi API all'interno della tua infrastruttura, anzichÃ© dipendere dalla demo pubblica su maplibre.org. Il deployment viene fornito come un singolo front-end statico servito dal binario ufficiale di Maputnik, quindi il lavoro di progettazione viene eseguito interamente lato browser senza richiedere dipendenze da servizi di mappe esterni.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Maputnik

Editor di stile WYSIWYG

Modifica gli stili JSON di MapLibre e Mapbox GL visivamente con un'anteprima della mappa in tempo reale che si aggiorna mentre modifichi livelli, colori, font ed espressioni dipendenti dallo zoom.

Copertura completa delle specifiche di stile

Supporta ogni tipo di livello della specifica di stile MapLibre GL â€” riempimento, linea, simbolo, raster, rilievo ombreggiato, mappa di calore â€” con input sensibili al tipo per le proprietÃ  di pittura e layout.

Espressioni basate sui dati

Costruisci ed esegui il debug di espressioni di filtro e proprietÃ  con convalida in linea, in modo che gli stili possano reagire agli attributi delle funzionalitÃ , al livello di zoom e allo stato di runtime.

Ispettore di tile vettoriali

Ispeziona le sorgenti di tile vettoriali strato per strato per vedere esattamente quali funzionalitÃ  e proprietÃ  sono disponibili prima di associarle al tuo stile.

Importazione ed esportazione stili

Carica stili da un URL, carica JSON o incolla dagli appunti, quindi esporta il file di stile finito pronto per essere inserito in MapLibre GL JS o negli SDK nativi.

Sorgenti tile personalizzate

Punta l'editor sui tuoi endpoint di tile vettoriali o raster, sui server OpenMapTiles o MBTiles per progettare stili in base ai dati che la tua app effettivamente serve.

PerchÃ© eseguire Maputnik su Hostinger

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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