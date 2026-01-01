Distribuisci Cap con un click.
Alternativa a CAPTCHA open-source che privilegia la privacy, utilizzando la prova di lavoro invece di puzzle visivi — nessun tracciamento, nessun cookie, nessuna chiamata esterna.
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Cosa puoi costruire con Cap
Cap è un'alternativa CAPTCHA open-source leggera che protegge moduli e API dai bot utilizzando la prova di lavoro anziché puzzle visivi. Invece di chiedere agli utenti di identificare semafori o strisce pedonali, Cap esegue una sfida SHA-256 silenziosa in WebAssembly — risolvendo in millisecondi per gli utenti reali, rendendo al contempo l'invio automatizzato computazionalmente costoso per i bot. Nessun cookie viene impostato, nessun dato comportamentale viene raccolto e nessuna richiesta lascia il tuo server.
L'auto-hosting di Cap sul tuo VPS ti dà il pieno controllo sulla tua protezione dai bot, senza costi per verifica e senza dipendenza da servizi come Google reCAPTCHA o Cloudflare Turnstile. Una dashboard di amministrazione fornisce analisi delle sfide e gestione delle chiavi del sito.
Funzionalità principali di Cap
Sfide Proof-of-Work
Il calcolo SHA-256 viene eseguito silenziosamente in WebAssembly, rendendo la protezione dai bot invisibile agli utenti reali e aumentando il costo degli attacchi automatizzati.
Zero Tracciamento
Nessun cookie viene impostato, nessuna impronta comportamentale viene raccolta e nessun dato viene inviato a server di terze parti — pienamente conforme al GDPR per design.
Pannello Amministratore
Monitora i tassi di completamento delle sfide, gestisci le chiavi del sito e rivedi le metriche di attività dei bot tramite la dashboard di analisi integrata.
Widget Leggero
Il widget lato client è di soli ~20KB, aggiungendo un peso trascurabile alla pagina a qualsiasi sito o applicazione che lo incorpora.
Design API-first
Verifica i token di sfida lato server tramite una semplice API REST, rendendo Cap integrabile con qualsiasi linguaggio o framework.
Perché eseguire Cap su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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