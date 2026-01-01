Distribuisci changedetection.io con un clic.
Strumento di monitoraggio delle modifiche del sito web auto-ospitato che ti avvisa quando contenuti, prezzi o elementi della pagina si aggiornano.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con changedetection.io
changedetection.io è una piattaforma di monitoraggio di siti web auto-ospitata che rileva e ti notifica i cambiamenti a qualsiasi pagina web — dagli aggiornamenti di contenuto e fluttuazioni di prezzo ai rifornimenti di inventario e modifiche normative. Va oltre i semplici controlli di uptime permettendoti di mirare a specifici elementi della pagina con selettori CSS, XPath, JSONPath o selezione visiva, e utilizza un browser Playwright Chrome integrato per monitorare pagine renderizzate in JavaScript e siti che richiedono l'accesso.
L'auto-hosting mantiene i tuoi obiettivi di monitoraggio, l'intelligence competitiva e i dati di notifica completamente privati, senza costi per pagina o per controllo, indipendentemente da quanti siti o con quale frequenza li monitori.
Funzionalità principali di changedetection.io
Supporto pagine JavaScript
Il browser Playwright integrato renderizza applicazioni a pagina singola dinamiche e gestisce i flussi di accesso che i semplici strumenti di monitoraggio HTTP non possono raggiungere.
Targeting preciso degli elementi
I selettori CSS, XPath, JSONPath e la selezione visiva ti permettono di monitorare esattamente il contenuto che conta piuttosto che l'intera pagina.
Avvisi di Prezzo e Disponibilità
Imposta soglie di prezzo e attivatori di parole chiave così riceverai una notifica solo quando un prodotto scende al di sotto del tuo prezzo target o torna disponibile.
70+ Canali di Notifica
Invia avvisi a Discord, Slack, Telegram, email, webhook e decine di altri servizi tramite la libreria Apprise senza configurazione aggiuntiva.
Cronologia delle modifiche con vista differenze
Ogni modifica rilevata viene memorizzata ed evidenziata visivamente, così puoi rivedere esattamente cosa è cambiato e quando senza dover rivisitare la pagina originale.
Perché eseguire changedetection.io su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
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