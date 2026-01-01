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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con changedetection.io

changedetection.io è una piattaforma di monitoraggio di siti web auto-ospitata che rileva e ti notifica i cambiamenti a qualsiasi pagina web — dagli aggiornamenti di contenuto e fluttuazioni di prezzo ai rifornimenti di inventario e modifiche normative. Va oltre i semplici controlli di uptime permettendoti di mirare a specifici elementi della pagina con selettori CSS, XPath, JSONPath o selezione visiva, e utilizza un browser Playwright Chrome integrato per monitorare pagine renderizzate in JavaScript e siti che richiedono l'accesso.

L'auto-hosting mantiene i tuoi obiettivi di monitoraggio, l'intelligence competitiva e i dati di notifica completamente privati, senza costi per pagina o per controllo, indipendentemente da quanti siti o con quale frequenza li monitori.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di changedetection.io

Supporto pagine JavaScript

Il browser Playwright integrato renderizza applicazioni a pagina singola dinamiche e gestisce i flussi di accesso che i semplici strumenti di monitoraggio HTTP non possono raggiungere.

Targeting preciso degli elementi

I selettori CSS, XPath, JSONPath e la selezione visiva ti permettono di monitorare esattamente il contenuto che conta piuttosto che l'intera pagina.

Avvisi di Prezzo e Disponibilità

Imposta soglie di prezzo e attivatori di parole chiave così riceverai una notifica solo quando un prodotto scende al di sotto del tuo prezzo target o torna disponibile.

70+ Canali di Notifica

Invia avvisi a Discord, Slack, Telegram, email, webhook e decine di altri servizi tramite la libreria Apprise senza configurazione aggiuntiva.

Cronologia delle modifiche con vista differenze

Ogni modifica rilevata viene memorizzata ed evidenziata visivamente, così puoi rivedere esattamente cosa è cambiato e quando senza dover rivisitare la pagina originale.

Perché eseguire changedetection.io su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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