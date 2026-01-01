changedetection.io è una piattaforma di monitoraggio di siti web auto-ospitata che rileva e ti notifica i cambiamenti a qualsiasi pagina web — dagli aggiornamenti di contenuto e fluttuazioni di prezzo ai rifornimenti di inventario e modifiche normative. Va oltre i semplici controlli di uptime permettendoti di mirare a specifici elementi della pagina con selettori CSS, XPath, JSONPath o selezione visiva, e utilizza un browser Playwright Chrome integrato per monitorare pagine renderizzate in JavaScript e siti che richiedono l'accesso.

L'auto-hosting mantiene i tuoi obiettivi di monitoraggio, l'intelligence competitiva e i dati di notifica completamente privati, senza costi per pagina o per controllo, indipendentemente da quanti siti o con quale frequenza li monitori.