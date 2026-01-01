Distribuisci Trino con 1 click.
Motore di query SQL distribuito e veloce per eseguire analisi federate su data lake, data warehouse e database operativi.
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Cosa puoi costruire con Trino
Trino Ã¨ un motore di query SQL distribuito ad alte prestazioni, originariamente sviluppato a Facebook come Presto e ora mantenuto dalla Trino Software Foundation. Permette ad analisti e ingegneri di eseguire query SQL ANSI interattive su fonti di dati eterogenee â€” archiviazione di oggetti, database relazionali, broker di messaggi e indici di ricerca â€” unendole e aggregandole come se risiedessero in un unico data warehouse, senza ETL o spostamento di dati.
L'auto-hosting di Trino sul tuo VPS offre ai team di dati un livello di query federato che controllano completamente, senza costi per query e senza vendor lock-in. L'interfaccia utente web inclusa mostra le query in esecuzione, l'utilizzo dei worker e i piani di esecuzione, in modo che gli operatori possano eseguire il debug delle prestazioni e ottimizzare le risorse del cluster direttamente dal browser.
FunzionalitÃ principali di Trino
Query SQL federate
Connetti decine di sorgenti di dati tramite connettori plug-in e uniscili in una singola istruzione SQL ANSI senza staging o ETL.
Motore massivamente parallelo
L'esecuzione vettorializzata in memoria e la pianificazione adattiva delle query offrono una latenza interattiva su data lake e data warehouse su scala terabyte.
Ricco catalogo di connettori
Connettori ufficiali per Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra e altro ancora.
Console web integrata
L'UI basata su browser mostra le query in esecuzione e completate, lo stato dei worker, le metriche a livello di fase e i piani di esecuzione per un debug rapido delle prestazioni.
ANSI SQL con estensioni
SQL standard completo con funzioni finestra, join laterali, array, mappe, JSON, tipi geospaziali e funzioni definite dall'utente.
JDBC, ODBC e Python
Driver e client drop-in si connettono a strumenti di BI come Tableau, Superset e Metabase, oltre a notebook di data science e pipeline ETL.
PerchÃ© eseguire Trino su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .