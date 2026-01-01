Trino Ã¨ un motore di query SQL distribuito ad alte prestazioni, originariamente sviluppato a Facebook come Presto e ora mantenuto dalla Trino Software Foundation. Permette ad analisti e ingegneri di eseguire query SQL ANSI interattive su fonti di dati eterogenee â€” archiviazione di oggetti, database relazionali, broker di messaggi e indici di ricerca â€” unendole e aggregandole come se risiedessero in un unico data warehouse, senza ETL o spostamento di dati.

L'auto-hosting di Trino sul tuo VPS offre ai team di dati un livello di query federato che controllano completamente, senza costi per query e senza vendor lock-in. L'interfaccia utente web inclusa mostra le query in esecuzione, l'utilizzo dei worker e i piani di esecuzione, in modo che gli operatori possano eseguire il debug delle prestazioni e ottimizzare le risorse del cluster direttamente dal browser.