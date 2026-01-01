Installa Topola Genealogy Viewer con installazione in un clic.
Visualizzatore GEDCOM interattivo che visualizza grafici a clessidra genealogici direttamente dai tuoi file dell'albero genealogico.
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Cosa puoi costruire con Topola Genealogy Viewer
Topola Genealogy Viewer Ã¨ un'applicazione web open source che trasforma le esportazioni GEDCOM standard da qualsiasi programma di genealogia in grafici interattivi e navigabili dell'albero genealogico. Visualizza le viste a clessidra e di tutti i parenti, permette ai ricercatori di cliccare su qualsiasi persona per rifocalizzare l'albero, e supporta la stampa o l'esportazione in PDF, PNG e SVG per la condivisione offline.
L'auto-hosting di Topola sul tuo VPS mantiene i dati sensibili sull'ascendenza â€” nomi, date di nascita, parenti viventi â€” interamente su un'infrastruttura che controlli tu. Il visualizzatore elabora i file GEDCOM lato client nel browser, e una distribuzione privata elimina qualsiasi dipendenza da hosting di terze parti per societÃ genealogiche, archivi o storici di famiglia che servono parenti attraverso il web.
FunzionalitÃ principali di Topola Genealogy Viewer
Supporto dello standard GEDCOM
Carica file GEDCOM standard esportati da Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker e qualsiasi altro strumento di genealogia â€” nessuna conversione richiesta.
Grafico a clessidra interattivo
Clicca su qualsiasi persona per rifocalizzare l'albero ed esplorare antenati e discendenti in una singola vista fluida con animazioni di transizione fluide.
Privacy lato client
I file GEDCOM vengono analizzati interamente nel browser, quindi i dati genealogici non toccano mai un database lato server o un servizio esterno.
Esporta e stampa
Esporta gli alberi in PDF, PNG o SVG e stampa l'albero genealogico completo per raccoglitori d'archivio, riunioni o per la condivisione di ricerche.
Condivisione basata su URL
Genera permalink che caricano un GEDCOM direttamente da un URL web, ideale per incorporare alberi genealogici su siti personali o wiki.
Gramps e WikiTree pronti
Si integra con Gramps tramite il plugin Interactive Family Tree e naviga i profili WikiTree nativamente attraverso la sua visualizzazione ad albero dinamica.
PerchÃ© eseguire Topola Genealogy Viewer su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
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