Installa LDAP Account Manager con installazione in un clic.
Frontend web per la gestione di utenti, gruppi e oggetti in una directory OpenLDAP tramite un'interfaccia utente (UI) intuitiva basata su browser.
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Cosa puoi costruire con LDAP Account Manager
LDAP Account Manager (LAM) Ã¨ un frontend web maturo e open source per l'amministrazione di account memorizzati in una directory LDAP. Invece di modificare file LDIF o di lottare con i comandi ldapsearch e ldapmodify, gli amministratori gestiscono utenti Unix e Samba, gruppi, host, voci DHCP, account Kopano ed estensioni Asterisk tramite un browser. LAM comprende i piÃ¹ comuni schemi LDAP predefiniti e fornisce editor sensibili al tipo per ciascuno.
Questo template raggruppa LAM insieme a un server di directory OpenLDAP in modo che l'intero stack di identitÃ venga eseguito su un singolo VPS dietro Traefik HTTPS. L'auto-hosting di LAM mantiene le credenziali della directory, le appartenenze ai gruppi e i dati di identitÃ all'interno della tua infrastruttura senza dipendere da provider di identitÃ di terze parti o da costi SaaS per utente.
FunzionalitÃ principali di LDAP Account Manager
Interfaccia utente di amministrazione basata su browser
Gestisci utenti, gruppi, host e altri oggetti LDAP tramite un'interfaccia web a schede invece di file LDIF e strumenti da riga di comando.
Server OpenLDAP in bundle
Viene fornito con una directory OpenLDAP preconfigurata con il DN di base scelto, quindi il deployment fornisce sia la directory che la sua interfaccia utente di gestione.
Moduli tipo account
Editor integrati per account Unix, domini Samba, Kopano, Asterisk, DHCP, alias di posta e FreeRadius coprono la maggior parte degli schemi di directory senza codice personalizzato.
Importazione CSV ed esportazione PDF
Crea account in blocco da fogli di calcolo e genera fogli account PDF stampabili per i nuovi assunti direttamente dai dati della directory.
Controllo degli accessi granulare
Profili server, profili account e le autorizzazioni a livello di modulo ti consentono di delegare parti dell'amministrazione della directory senza concedere i diritti di amministratore LDAP completi.
Interfaccia multi lingua
Tradotto in piÃ¹ di una dozzina di lingue in modo che i team amministrativi possano lavorare nella loro lingua preferita sulla stessa directory condivisa.
PerchÃ© eseguire LDAP Account Manager su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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