Distribuisci WeKnora con installazione in un click.
Piattaforma di conoscenza LLM open-source che trasforma i documenti in un RAG interrogabile, un agente di ragionamento e una wiki auto-manutenuta.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con WeKnora
WeKnora Ã¨ un framework di conoscenza open-source basato su LLM di Tencent che trasforma documenti sparsi in risorse di conoscenza interrogabili e capaci di ragionamento. Combina la risposta a domande basata su RAG, un agente ReAct per il ragionamento multi-step e una modalitÃ Wiki che distilla documenti grezzi in una base di conoscenza markdown auto-manutenuta con un grafo di conoscenza interattivo.
L'auto-hosting di WeKnora sul tuo VPS mantiene documenti proprietari, embedding e cronologia delle conversazioni interamente sotto il tuo controllo. Connetti qualsiasi dei piÃ¹ di venti fornitori di LLM â€” OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude o modelli Ollama locali â€” e scegli tra piÃ¹ backend vettoriali senza inviare dati sensibili a servizi di terze parti.
FunzionalitÃ principali di WeKnora
ModalitÃ Wiki
Gli agenti distillano documenti grezzi in una base di conoscenza markdown auto-mantenuta con un grafo di conoscenza interattivo per esplorare le relazioni tra i concetti.
agente ReAct
Un agente di ragionamento a piÃ¹ passaggi orchestra autonomamente il recupero, gli strumenti MCP e la ricerca web per gestire query complesse a cui il RAG single-shot non puÃ² rispondere.
Parsing profondo di documenti
L'estrazione basata sul layout gestisce oltre dieci formati, inclusi PDF, Word, Excel, PowerPoint e immagini scansionate, preservando tabelle, figure e struttura.
Supporto Multi-LLM
Connetti oltre venti fornitori di LLM, inclusi OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude e modelli Ollama locali, senza vincolarti a un singolo fornitore o dover reindicizzare.
Recupero del grafo della conoscenza
L'integrazione opzionale di GraphRAG e Neo4j consente il ragionamento tra documenti e le query di relazione che vanno oltre ciÃ² che la ricerca vettoriale piatta supporta.
Sincronizzazione automatica delle integrazioni
Estrai documenti direttamente da Feishu, Notion e Yuque per mantenere la tua base di conoscenza allineata con i sistemi che il tuo team giÃ utilizza.
PerchÃ© eseguire WeKnora su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .