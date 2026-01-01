PieFed Ã¨ un aggregatore di link federato open-source e una piattaforma di discussione â€” un'alternativa a Lemmy e Mbin scritta in Python con Flask. Si connette al piÃ¹ ampio Fediverso tramite ActivityPub, cosÃ¬ gli utenti su Lemmy, Mbin, Mastodon e altri server compatibili possono iscriversi alle comunitÃ che ospiti, e i tuoi membri possono seguire le comunitÃ ovunque.

PieFed si distingue per una forte attenzione alla salute della comunitÃ : livelli di fiducia integrati, avvisi sui contenuti, curatela dei feed basata su argomenti e strumenti di moderazione granulari sono al centro della piattaforma piuttosto che estensioni aggiuntive. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene la proprietÃ dei contenuti, la politica di moderazione e i dati dei membri completamente sotto il tuo controllo, senza manipolazione algoritmica dei feed o blocco della piattaforma.