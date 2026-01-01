Distribuisci PieFed con installazione in un clic.
Aggregatore di link federato in stile Reddit e piattaforma di discussione con strumenti di moderazione di prim'ordine e interoperabilitÃ ActivityPub.
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Cosa puoi costruire con PieFed
PieFed Ã¨ un aggregatore di link federato open-source e una piattaforma di discussione â€” un'alternativa a Lemmy e Mbin scritta in Python con Flask. Si connette al piÃ¹ ampio Fediverso tramite ActivityPub, cosÃ¬ gli utenti su Lemmy, Mbin, Mastodon e altri server compatibili possono iscriversi alle comunitÃ che ospiti, e i tuoi membri possono seguire le comunitÃ ovunque.
PieFed si distingue per una forte attenzione alla salute della comunitÃ : livelli di fiducia integrati, avvisi sui contenuti, curatela dei feed basata su argomenti e strumenti di moderazione granulari sono al centro della piattaforma piuttosto che estensioni aggiuntive. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene la proprietÃ dei contenuti, la politica di moderazione e i dati dei membri completamente sotto il tuo controllo, senza manipolazione algoritmica dei feed o blocco della piattaforma.
FunzionalitÃ principali di PieFed
ActivityPub federazione
Interagisce con Lemmy, Mbin, Mastodon e altri servizi Fediverse in modo che le tue comunitÃ raggiungano gli utenti attraverso la rete senza vincolarli a un'unica piattaforma.
Moderazione di prima classe
Livelli di fiducia, code di segnalazione, avvisi sui contenuti e regole specifiche per comunitÃ danno ai moderatori un controllo preciso sulla qualitÃ della discussione fin dal primo giorno.
Feed basati su argomenti
Raggruppa le comunitÃ correlate in argomenti e permetti agli utenti di seguire intere aree di interesse invece di iscriversi alle comunitÃ una per una.
Votazione e risposte in thread
Commenti a thread in stile Reddit, familiari, con voti positivi e negativi e diverse opzioni di ordinamento per la classificazione delle discussioni.
API integrata
L'API Alpha compatibile con i client Lemmy consente agli utenti di navigare e pubblicare da app mobili e desktop di terze parti giÃ presenti nell'ecosistema.
Stack Python leggero
Flask, PostgreSQL, Redis e Celery funzionano in modo efficiente su hardware VPS modesto, lasciando margine per la crescita della comunitÃ senza costi di infrastruttura.
PerchÃ© eseguire PieFed su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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