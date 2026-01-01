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Aggregatore di link federato in stile Reddit e piattaforma di discussione con strumenti di moderazione di prim'ordine e interoperabilitÃ  ActivityPub.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con PieFed

PieFed Ã¨ un aggregatore di link federato open-source e una piattaforma di discussione â€” un'alternativa a Lemmy e Mbin scritta in Python con Flask. Si connette al piÃ¹ ampio Fediverso tramite ActivityPub, cosÃ¬ gli utenti su Lemmy, Mbin, Mastodon e altri server compatibili possono iscriversi alle comunitÃ  che ospiti, e i tuoi membri possono seguire le comunitÃ  ovunque.

PieFed si distingue per una forte attenzione alla salute della comunitÃ : livelli di fiducia integrati, avvisi sui contenuti, curatela dei feed basata su argomenti e strumenti di moderazione granulari sono al centro della piattaforma piuttosto che estensioni aggiuntive. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene la proprietÃ  dei contenuti, la politica di moderazione e i dati dei membri completamente sotto il tuo controllo, senza manipolazione algoritmica dei feed o blocco della piattaforma.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di PieFed

ActivityPub federazione

Interagisce con Lemmy, Mbin, Mastodon e altri servizi Fediverse in modo che le tue comunitÃ  raggiungano gli utenti attraverso la rete senza vincolarli a un'unica piattaforma.

Moderazione di prima classe

Livelli di fiducia, code di segnalazione, avvisi sui contenuti e regole specifiche per comunitÃ  danno ai moderatori un controllo preciso sulla qualitÃ  della discussione fin dal primo giorno.

Feed basati su argomenti

Raggruppa le comunitÃ  correlate in argomenti e permetti agli utenti di seguire intere aree di interesse invece di iscriversi alle comunitÃ  una per una.

Votazione e risposte in thread

Commenti a thread in stile Reddit, familiari, con voti positivi e negativi e diverse opzioni di ordinamento per la classificazione delle discussioni.

API integrata

L'API Alpha compatibile con i client Lemmy consente agli utenti di navigare e pubblicare da app mobili e desktop di terze parti giÃ  presenti nell'ecosistema.

Stack Python leggero

Flask, PostgreSQL, Redis e Celery funzionano in modo efficiente su hardware VPS modesto, lasciando margine per la crescita della comunitÃ  senza costi di infrastruttura.

PerchÃ© eseguire PieFed su Hostinger

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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