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Piattaforma open-source di gestione del cloud ibrido per macchine virtuali, container, reti e storage.

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Cosa puoi costruire con ManageIQ

ManageIQ Ã¨ una piattaforma open-source di gestione e orchestrazione del cloud â€” il progetto upstream dietro Red Hat CloudForms â€” che unifica le operazioni su macchine virtuali, container, cloud pubblici e reti sotto un'unica console. Scopre l'infrastruttura su VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud e altro ancora, quindi sovrappone policy, automazione e ripartizione dei costi.

L'auto-hosting di ManageIQ mantiene i tuoi dati di inventario, i flussi di lavoro di automazione e le definizioni delle policy su un'infrastruttura che controlli, senza costi di licenza per nodo. Il container all-in-one raggruppa l'appliance, il database PostgreSQL e memcached in modo da poter valutare la piattaforma completa da un'unica implementazione.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di ManageIQ

Inventario del cloud ibrido

Scopri e monitora VM, container, reti e storage su VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure e Google Cloud da un'unica console.

Politica e conformitÃ 

Definisci politiche che rilevano automaticamente le deviazioni, applicano il tagging e correggono i carichi di lavoro non conformi su ogni provider gestito.

Automatizza motore

Esegui l'automazione Ruby basata su eventi, i playbook Ansible e i flussi di lavoro di approvazione per il provisioning, la disattivazione e la riconfigurazione delle risorse su larga scala.

Catalogo self-service

Pubblica cataloghi di servizi con quote e approvazioni in modo che i team possano richiedere VM, container o stack senza aprire ticket.

Riaddebito e misurazione

Ripartisci i costi dell'infrastruttura a tenant, progetti o dipartimenti con piani tariffari basati sull'utilizzo di CPU, memoria, storage e rete.

REST API e CLI

Gestisci ogni azione della console da un'API REST versionata o dalla riga di comando miqcli per flussi di lavoro dell'infrastruttura in stile GitOps.

PerchÃ© eseguire ManageIQ su Hostinger

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Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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