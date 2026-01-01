Distribuisci ManageIQ con installazione a un click.
Piattaforma open-source di gestione del cloud ibrido per macchine virtuali, container, reti e storage.
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Cosa puoi costruire con ManageIQ
ManageIQ Ã¨ una piattaforma open-source di gestione e orchestrazione del cloud â€” il progetto upstream dietro Red Hat CloudForms â€” che unifica le operazioni su macchine virtuali, container, cloud pubblici e reti sotto un'unica console. Scopre l'infrastruttura su VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud e altro ancora, quindi sovrappone policy, automazione e ripartizione dei costi.
L'auto-hosting di ManageIQ mantiene i tuoi dati di inventario, i flussi di lavoro di automazione e le definizioni delle policy su un'infrastruttura che controlli, senza costi di licenza per nodo. Il container all-in-one raggruppa l'appliance, il database PostgreSQL e memcached in modo da poter valutare la piattaforma completa da un'unica implementazione.
FunzionalitÃ principali di ManageIQ
Inventario del cloud ibrido
Scopri e monitora VM, container, reti e storage su VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure e Google Cloud da un'unica console.
Politica e conformitÃ
Definisci politiche che rilevano automaticamente le deviazioni, applicano il tagging e correggono i carichi di lavoro non conformi su ogni provider gestito.
Automatizza motore
Esegui l'automazione Ruby basata su eventi, i playbook Ansible e i flussi di lavoro di approvazione per il provisioning, la disattivazione e la riconfigurazione delle risorse su larga scala.
Catalogo self-service
Pubblica cataloghi di servizi con quote e approvazioni in modo che i team possano richiedere VM, container o stack senza aprire ticket.
Riaddebito e misurazione
Ripartisci i costi dell'infrastruttura a tenant, progetti o dipartimenti con piani tariffari basati sull'utilizzo di CPU, memoria, storage e rete.
REST API e CLI
Gestisci ogni azione della console da un'API REST versionata o dalla riga di comando miqcli per flussi di lavoro dell'infrastruttura in stile GitOps.
PerchÃ© eseguire ManageIQ su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .