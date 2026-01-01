ILLA Builder è una piattaforma di sviluppo low-code open-source che consente ai team di creare strumenti interni, dashboard e pannelli di amministrazione senza un'ingegneria front-end estesa. Una libreria di componenti drag-and-drop combinata con il supporto per oltre 40 integrazioni — inclusi PostgreSQL, MySQL, API REST e GraphQL — significa che gli sviluppatori possono connettere fonti di dati reali e rilasciare applicazioni funzionanti in ore anziché settimane.

L'auto-hosting di ILLA Builder sul tuo VPS mantiene i dati aziendali all'interno della tua infrastruttura, eliminando le preoccupazioni relative alle politiche di condivisione dei dati SaaS o ai prezzi per posto. L'immagine Docker all-in-one include tutto il necessario per eseguire la piattaforma, con volumi persistenti che assicurano che i tuoi progetti e le risorse connesse siano preservati tra riavvii e aggiornamenti.