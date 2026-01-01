Distribuisci ILLA Builder con 1 click.
Piattaforma low-code open-source per la creazione visiva di strumenti interni, dashboard e pannelli di amministrazione.
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Cosa puoi costruire con ILLA Builder
ILLA Builder è una piattaforma di sviluppo low-code open-source che consente ai team di creare strumenti interni, dashboard e pannelli di amministrazione senza un'ingegneria front-end estesa. Una libreria di componenti drag-and-drop combinata con il supporto per oltre 40 integrazioni — inclusi PostgreSQL, MySQL, API REST e GraphQL — significa che gli sviluppatori possono connettere fonti di dati reali e rilasciare applicazioni funzionanti in ore anziché settimane.
L'auto-hosting di ILLA Builder sul tuo VPS mantiene i dati aziendali all'interno della tua infrastruttura, eliminando le preoccupazioni relative alle politiche di condivisione dei dati SaaS o ai prezzi per posto. L'immagine Docker all-in-one include tutto il necessario per eseguire la piattaforma, con volumi persistenti che assicurano che i tuoi progetti e le risorse connesse siano preservati tra riavvii e aggiornamenti.
Funzionalità principali di ILLA Builder
Builder drag and drop
Assembla interfacce utente da una ricca libreria di componenti — tabelle, moduli, grafici e altro ancora — trascinandoli su una tela, senza scrivere codice di layout.
40+ integrazioni dati
Connettiti direttamente a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL e altri servizi popolari per alimentare le tue app con dati in tempo reale.
JavaScript ovunque
Scrivi logica personalizzata direttamente con JavaScript per trasformare i dati, attivare azioni e aggiungere comportamenti condizionali oltre ciò che gli strumenti no-code solitamente consentono.
Collaborazione in tempo reale
Più membri del team possono modificare la stessa applicazione contemporaneamente, rendendo pratico per i team di ingegneria e operazioni di sviluppare e iterare insieme.
Controllo dei dati self-hosted
L'esecuzione sul tuo VPS mantiene tutte le fonti di dati connesse e la logica applicativa all'interno della tua infrastruttura, supportando i requisiti di conformità e di residenza dei dati.
Perché eseguire ILLA Builder su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.