Distribuisci SyncLounge con installazione a un click.
Serate di visione Plex â€” ospita serate di film e TV sincronizzate con amici e familiari su piÃ¹ server Plex.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con SyncLounge
SyncLounge Ã¨ un coordinatore di "visione di gruppo" auto-ospitato per Plex Media Server. Sincronizza la riproduzione su piÃ¹ client Plex in tempo reale â€” quando uno spettatore mette in pausa, tutti mettono in pausa; quando uno avanza, tutti si allineano. Ogni spettatore trasmette in streaming dal proprio server Plex, quindi l'host non deve condividere la propria libreria o preoccuparsi della larghezza di banda â€” SyncLounge si limita a mantenere allineati gli orologi di riproduzione e fornisce una chat room per il gruppo.
L'auto-hosting di SyncLounge su un VPS mantiene le sessioni di visione di gruppo sotto il tuo controllo, con gli utenti che accedono tramite i loro account Plex esistenti e si connettono ai propri server Plex. Il supporto opzionale per la whitelist limita la tua istanza ad amici, familiari o agli utenti di un server Plex specifico.
FunzionalitÃ principali di SyncLounge
Sincronizzazione della riproduzione in tempo reale
Le azioni di riproduzione, pausa, ricerca e volume si sincronizzano tra tutti i partecipanti in millisecondi, cosÃ¬ l'intera stanza rimane sincronizzata.
Chat di gruppo integrata
Ogni stanza include una barra laterale di chat integrata in modo che gli spettatori possano reagire e discutere senza lasciare il lettore.
Supporto multi-server
Ogni spettatore trasmette dal proprio server Plex, quindi l'host non ha bisogno di condividere l'accesso alla libreria o di consumare larghezza di banda in upload.
Plex single sign-on
Gli utenti si autenticano con i loro account Plex esistenti â€” nessuna registrazione separata, nessuna password aggiuntiva da ricordare.
Whitelist di accesso opzionale
La variabile AUTH_LIST limita l'accesso a specifici nomi utente Plex, email o ID macchina del server per distribuzioni private.
PerchÃ© eseguire SyncLounge su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .