Flowise Ã¨ una piattaforma open source a basso codice che rende la creazione di applicazioni AI sofisticate accessibile a sviluppatori e team senza una codifica approfondita. La sua interfaccia visuale drag and drop ti permette di connettere modelli linguistici, database vettoriali, sistemi di memoria e strumenti esterni in flussi di lavoro coesi. Flowise supporta modelli OpenAI, Anthropic, Google e open source, rendendolo flessibile per diversi casi d'uso dell'AI, dai chatbot alle applicazioni RAG e agli agenti autonomi.

L'auto-hosting di Flowise sul tuo VPS ti offre la piena proprietÃ dei tuoi flussi di lavoro AI, dei dati delle conversazioni e delle basi di conoscenza integrate. Puoi connetterti a database e API interni che le piattaforme cloud non possono raggiungere, e configurare le risorse specificamente per i tuoi carichi di lavoro LLM senza prezzi per chiamata API o preoccupazioni sulla privacy dei dati.