Distribuisci Flowise con installazione in un clic.
Piattaforma low-code open-source per la creazione di flussi di orchestrazione LLM e agenti AI con un'interfaccia visuale drag-and-drop.
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Cosa puoi costruire con Flowise
Flowise Ã¨ una piattaforma open source a basso codice che rende la creazione di applicazioni AI sofisticate accessibile a sviluppatori e team senza una codifica approfondita. La sua interfaccia visuale drag and drop ti permette di connettere modelli linguistici, database vettoriali, sistemi di memoria e strumenti esterni in flussi di lavoro coesi. Flowise supporta modelli OpenAI, Anthropic, Google e open source, rendendolo flessibile per diversi casi d'uso dell'AI, dai chatbot alle applicazioni RAG e agli agenti autonomi.
L'auto-hosting di Flowise sul tuo VPS ti offre la piena proprietÃ dei tuoi flussi di lavoro AI, dei dati delle conversazioni e delle basi di conoscenza integrate. Puoi connetterti a database e API interni che le piattaforme cloud non possono raggiungere, e configurare le risorse specificamente per i tuoi carichi di lavoro LLM senza prezzi per chiamata API o preoccupazioni sulla privacy dei dati.
FunzionalitÃ principali di Flowise
Costruttore di flusso visivo
Interfaccia drag-and-drop per assemblare pipeline AI complesse da nodi predefiniti senza scrivere codice di orchestrazione.
Supporto RAG
FunzionalitÃ di Retrieval-Augmented Generation integrate con integrazione di database vettoriali per la creazione di applicazioni AI basate sulla conoscenza.
Supporto per piÃ¹ LLM
Connettiti a OpenAI, Anthropic, Google, Cohere e ai modelli open-source locali da un'unica interfaccia unificata.
Framework di agenti
Crea agenti AI autonomi che utilizzano strumenti, ragionano attraverso compiti a piÃ¹ fasi e mantengono la memoria conversazionale tra le sessioni.
Integrazione API
Esporre qualsiasi flusso come un endpoint API per integrare le capacitÃ di AI direttamente nelle tue applicazioni e flussi di lavoro esistenti.
PerchÃ© eseguire Flowise su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .