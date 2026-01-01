Installa Ghostfolio con installazione in un click.
Dashboard di gestione patrimoniale open source incentrata sulla privacy per il monitoraggio degli investimenti in azioni, ETF e criptovalute.
Scegli un piano VPS per Ghostfolio
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Ghostfolio
Ghostfolio Ã¨ una dashboard open-source per la finanza personale che consolida il tuo portafoglio di investimenti attraverso diverse classi di asset â€” azioni, ETF, criptovalute e altro â€” in un'unica visione unificata. Offre analisi dettagliate delle prestazioni, rendimenti ponderati nel tempo e dati di mercato in tempo reale senza inviare i tuoi dati finanziari a servizi di terze parti.
L'auto-hosting di Ghostfolio sul tuo VPS ti offre la piena proprietÃ delle informazioni finanziarie sensibili. Questa implementazione include PostgreSQL per l'archiviazione duratura dei dati e Redis per la memorizzazione nella cache, garantendo calcoli rapidi del portafoglio e prestazioni affidabili man mano che la cronologia delle transazioni cresce.
FunzionalitÃ principali di Ghostfolio
Tracciamento multi-asset
Monitora azioni, ETF, criptovalute, obbligazioni e asset alternativi in un'unica dashboard di portafoglio.
Analisi delle prestazioni
Rendimenti ponderati nel tempo dettagliati, il tasso interno di rendimento e le metriche di performance annualizzate ti aiutano a valutare le tue decisioni di investimento.
Progettazione incentrata sulla privacy
Tutti i dati finanziari rimangono sul tuo server â€” nessun accesso cloud di terze parti al tuo portfolio o alla cronologia delle transazioni.
Monitoraggio dei dividendi
Monitora il reddito da dividendi e le distribuzioni su tutte le partecipazioni con reportistica sui redditi e calcolo dei rendimenti.
Importazione CSV
Importa transazioni da file CSV e varie piattaforme di broker per caricare rapidamente la tua cronologia del portafoglio esistente.
PerchÃ© eseguire Ghostfolio su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .