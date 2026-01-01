Distribuisci Jellyseerr con installazione in un click.
Strumento di gestione delle richieste multimediali che consente agli utenti di scoprire e richiedere film e serie TV per Jellyfin, Emby e Plex.
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Cosa puoi costruire con Jellyseerr
Jellyseerr Ã¨ un front-end per la richiesta e la gestione di contenuti multimediali per server multimediali self-hosted, progettato per offrire agli utenti un modo raffinato per scoprire e richiedere contenuti senza accesso diretto a Sonarr o Radarr. Gli utenti sfogliano un ricco catalogo, inviano richieste e ricevono notifiche quando i contenuti diventano disponibili â€” mentre gli amministratori approvano le richieste e gestiscono l'evasione tramite una dashboard pulita.
L'auto-hosting di Jellyseerr insieme al tuo server multimediale mantiene tutta la cronologia delle richieste, gli account utente e le credenziali di integrazione sul tuo VPS. Gli utenti possono sfogliare e richiedere contenuti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da qualsiasi dispositivo, con il single sign-on dai loro account Jellyfin, Emby o Plex esistenti che rende l'esperienza fluida dal momento in cui accedono.
FunzionalitÃ principali di Jellyseerr
Jellyfin SSO
Gli utenti accedono con le loro credenziali esistenti di Jellyfin, Emby o Plex â€” non Ã¨ richiesta la creazione di un account separato per i tuoi utenti esistenti del server multimediale.
Integrazione Sonarr e Radarr
Le richieste approvate vengono inviate direttamente a Sonarr o Radarr per il download automatico e l'aggiunta alla libreria senza passaggi manuali da parte dell'amministratore.
Flusso di lavoro di approvazione della richiesta
Gli amministratori esaminano le richieste in sospeso da una dashboard centrale e le approvano o le rifiutano con un solo clic prima che inizi l'evasione.
Permessi granulari
Il controllo degli accessi basato sui ruoli con quote e limiti di richiesta per utente impedisce a qualsiasi singolo utente di sovraccaricare le code di download.
Notifiche multicanale
Notifica gli utenti tramite Discord, Telegram, Slack, email, Pushover e webhook quando il contenuto richiesto Ã¨ disponibile per la visione.
PerchÃ© eseguire Jellyseerr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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