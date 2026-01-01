Distribuisci Qdrant con installazione in un clic.
Database vettoriale open source ad alte prestazioni per la ricerca semantica, le raccomandazioni e le applicazioni di AI.
Scegli un piano VPS per Qdrant
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Qdrant
Qdrant è un motore di ricerca di similarità vettoriale open source di livello produttivo, costruito specificamente per carichi di lavoro di AI e machine learning. Archivia vettori ad alta dimensionalità insieme a ricchi metadati di payload e gestisce query di nearest-neighbour in meno di un millisecondo utilizzando l'indicizzazione HNSW, metriche di distanza multiple e filtraggio avanzato — tutto accessibile tramite API REST e gRPC.
L'auto-hosting di Qdrant su un VPS ti offre il controllo completo su allocazione della memoria, configurazione dell'indicizzazione e residenza dei dati, senza i prezzi per query o i limiti di connessione dei servizi di database vettoriali gestiti, rendendolo ideale per startup AI e team che scalano la ricerca semantica o le pipeline RAG.
Funzionalità principali di Qdrant
Ricerca sub-millisecondo
L'indicizzazione HNSW offre query del vicino più prossimo quasi istantanee su milioni di vettori, mantenendo le applicazioni AI reattive a qualsiasi scala.
Filtraggio del payload
Filtra i risultati di ricerca per campi di metadati arbitrari al momento della query, combinando la similarità vettoriale con condizioni strutturate in una singola richiesta.
Molteplici metriche di distanza
Scegli la distanza Cosine, Euclidea o Prodotto scalare per abbinare il modello di embedding utilizzato dalla tua applicazione senza reindicizzare i dati.
API REST e gRPC
Integra Qdrant in qualsiasi linguaggio o framework utilizzando l'interfaccia REST OpenAPI o l'API gRPC ad alta velocità per carichi di lavoro sensibili alla latenza.
Supporto alla quantizzazione
La quantizzazione scalare e di prodotto riduce significativamente l'ingombro della memoria, permettendoti di indicizzare set di dati più grandi sullo stesso hardware senza perdita di qualità.
Perché eseguire Qdrant su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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