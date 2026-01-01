Distribuisci NATS con installazione a un clic.
Sistema di messaggistica nativo del cloud e ad alte prestazioni con latenza inferiore al millisecondo per microservizi, IoT e applicazioni distribuite.
Scegli un piano VPS per NATS
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con NATS
NATS Ã¨ un sistema di messaggistica leggero e open source, costruito per architetture cloud-native. Offre messaggistica publish-subscribe, request-reply e di gruppo in coda con latenza sub-millisecondo e un ingombro minimo â€” il binario del server Ã¨ inferiore a 20 MB e non richiede dipendenze esterne. NATS gestisce milioni di messaggi al secondo, rendendolo uno dei broker di messaggi piÃ¹ veloci disponibili.
JetStream, il livello di persistenza integrato di NATS, aggiunge stream durevoli, replay e consegna esattamente una volta senza richiedere un servizio di coda o di database separato. Ospitare autonomamente NATS sul tuo VPS ti dÃ il pieno controllo sulla localitÃ dei dati, elimina i costi cloud per messaggio e posiziona il tuo bus di messaggi il piÃ¹ vicino possibile ai tuoi servizi per una latenza minima.
FunzionalitÃ principali di NATS
Messaggistica Pub/Sub
Trasmetti messaggi a un numero qualsiasi di abbonati istantaneamente con routing basato sull'argomento e sottoscrizioni wildcard per un fan-out flessibile dei messaggi.
Persistenza JetStream
Persisti, riproduci ed elabora i messaggi con stream e consumer durevoli â€” aggiungendo la consegna esattamente una volta e la cronologia dei messaggi senza infrastrutture aggiuntive.
Modello Richiesta-Risposta
Crea RPC in stile sincrono su messaggistica asincrona con richiesta-risposta integrata, consentendo chiamate tra servizi con gestione automatica del timeout.
Gruppi di coda
Distribuisci il lavoro tra i consumer scalati orizzontalmente utilizzando gruppi di code â€” NATS bilancia automaticamente il carico dei messaggi tra tutti i membri di un gruppo.
Clustering integrato
Crea un cluster tollerante ai guasti su piÃ¹ nodi con rilevamento automatico del percorso e replica JetStream basata su RAFT per l'alta disponibilitÃ .
Monitoraggio HTTP
Visualizza lo stato del server, le statistiche di connessione, le metriche JetStream e i dati di abbonamento tramite l'endpoint di monitoraggio integrato sulla porta 8222.
PerchÃ© eseguire NATS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .